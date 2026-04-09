Prisión preventiva en Ecuador para cuatro acusados de narcotráfico en frontera colombiana

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Quito, 9 abr (EFE).- Un juez de Ecuador dictó el ingreso en prisión preventiva para cuatro personas acusadas de delincuencia organizada y tráfico de drogas en la provincia andina de Carchi, fronteriza con Colombia, según informó la Fiscalía este jueves.

Los procesados, Leodan Albeiro P. Q., Milena Lisbeth M. A., Nacira Nedelya A. V. y Darwin Fernando M. M., fueron detenidos durante un operativo que incluyó el allanamiento de tres viviendas de Tulcán y Julio Andrade, dos localidades de Carchi ubicadas cerca de la frontera con el país vecino.

Según la investigación, Leodan Albeiro P. Q., alias Albeiro, pagaba al resto de integrantes por trasladar la droga, mientras que Milena Lisbeth M. A. se encargaba de la coordinación operativa y logística, y Nacira Nedelya A. V. y Darwin Fernando M. M. hacían el acopio del dinero.

Durante la intervención, las autoridades recuperaron un vehículo reportado como robado y retuvieron tres motocicletas, además de incautar teléfonos móviles, radios, municiones y dinero en efectivo.

La Fiscalía explicó que esta organización criminal planificaba el traslado de droga oculta en camionetas desde Tulcán hasta la provincia costera de Esmeraldas, también ubicada en la frontera entre ambos países.

Para sus actividades, los sospechosos presuntamente utilizaban líneas telefónicas exclusivas, radios de comunicación y lenguaje codificado, además de rutas alternas para evadir controles policiales y medidas como el abandono de vehículos y la eliminación de información digital.

El fiscal señaló que esos patrones evidenciarían la existencia de una estructura con capacidad logística, coordinación permanente y ejecución organizada, y no de hechos aislados. EFE

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