Procesan en Ecuador a un hombre por feminicidio tras alegar que la mujer cayó de un balcón

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Quito, 9 abr (EFE).- La Fiscalía de Ecuador procesó a un hombre de 47 años por el presunto feminicidio de su pareja, después de que su cuerpo fuera hallado en la vía pública tras caer desde el balcón de un edificio del centro de Guayaquil, la ciudad más grande del país, según informó este jueves la institución.

La jueza que conoció la causa dictó prisión preventiva contra el acusado, Jesús Antonio H. G.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 (3:00 GMT) del martes 7 de abril, cuando los servicios de emergencias acudieron a un inmueble tras recibir una alerta sobre una mujer hallada en la calzada, y confirmaron que no presentaba signos vitales.

En su versión, el ahora procesado indicó que ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en el departamento y que, tras una discusión, la mujer habría tomado la decisión de lanzarse desde el balcón.

Sin embargo, la cuñada de la víctima presentó una denuncia para que se investigara la muerte, a lo que se sumó la declaración de una tía de la víctima, quien afirmó que existían antecedentes de agresiones físicas y psicológicas por parte del procesado.

Según esa versión, la víctima también habría intentado suicidarse anteriormente a causa de los problemas que mantenía con el sospechoso.

La Fiscalía añadió además un certificado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el que consta que la causa de muerte fue un hecho externo violento. EFE

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