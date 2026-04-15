Productores agrícolas en Venezuela exigen «mismo nivel» de atención que petróleo y minería

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Caracas, 15 abr (EFE).- Los productores agrícolas en Venezuela exigieron este miércoles el «mismo nivel» de atención, inversión y seguridad jurídica que, aseguran, se está dando al petróleo y a la minería, áreas priorizadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante el interés expreso de Estados Unidos por estos recursos.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Osman Quero, dijo a EFE que la agricultura «también merece la atención» que reciben esos sectores, al denunciar que enfrentan, entre otros problemas, fallas en el suministro eléctrico y el contrabando de verduras y hortalizas en estados como Táchira (oeste), fronterizo con Colombia.

También alertó sobre la falta de financiamiento para la compra de insumos y la renovación de maquinaria.

«No consideramos apropiado que sencillamente se deje relegado al sector agrícola o se considere que puede esperar. Nosotros tenemos plazos específicos de siembra, trabajamos con el clima, y si perdemos un plan de siembra, sencillamente tenemos que esperar al próximo año», explicó.

En ese sentido, Quero afirmó que el país merece que los ingresos recibidos por la vía de los hidrocarburos o la minería «permeen en todos los sectores», para lo que propone un «plan estructural» que, explicó, determine de qué manera se van a hacer los inversiones en las distintas áreas, entre ellas la agricultura.

Según Fedeagro, la agricultura representa la primera o segunda actividad económica en 17 de los 24 estados reconocidos por el Gobierno venezolano, lo que incluye a la Guayana Esequiba.

El dirigente consideró previamente en una conferencia de prensa que es hora «de que quienes llevan las riendas del país entiendan que el campo merece el mismo nivel de atención estratégica», así como «la misma inversión y seguridad jurídica, que hoy se le está otorgando a los hidrocarburos y a la minería».

«El petróleo puede ser precisamente la energía de hoy, pero la agricultura es la vida de siempre. Sin una producción nacional protegida del contrabando y de la violencia, y sin un financiamiento a la altura de nuestro potencial, no podrá existir una recuperación económica real ni duradera en el sistema agropecuario nacional», advirtió.

Por otra parte, advirtió sobre la inseguridad en el campo y la «vulnerabilidad de los productores» en el estado Guárico (centro), donde, según organizaciones agrícolas, un ganadero fue asesinado el pasado febrero.

Fedeagro espera mantener una interlocución con la cartera de Agricultura y Tierras, liderada ahora por el exministro de Defensa Vladimir Padrino López, para abordar estos problemas. EFE

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