Productores y agricultores mexicanos bloquean carreteras para pedir precio justo del maíz

2 minutos

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Productores y agricultores mexicanos de al menos 17 estados realizaron este lunes movilizaciones y bloqueos en distintas carreteras del país para exigir al Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que garantice un precio mínimo de 7.200 pesos (391,39 dólares) por tonelada de maíz, uno de los cultivos clave en la alimentación de la población.

Convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los manifestantes paralizaron vías en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala, Estado de México, Colima, Chiapas y Puebla.

Pese a que durante la mañana representantes de los agricultores se reunieron con autoridades mexicanas para dialogar, no lograron llegar a ningún acuerdo.

La baja de más del 50 % en el precio del maíz en apenas tres años se atribuye a factores internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania y a las condiciones de mercado que impone el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que fija el precio del grano en función de la Bolsa de Chicago.

Por ello, los manifestantes pidieron excluir al maíz de los granos básicos del T-MEC, además de la creación de una banca de desarrollo agropecuario, el reconocimiento de la agricultura nacional y revisión urgente de la ley nacional del agua, la reestructuración de créditos para productores afectados y el combate a la extorsión.

No obstante, de acuerdo con dirigentes del MAC, los agricultores no lograron llegar a un acuerdo entre ellos por lo que tuvieron que romper el diálogo con el Gobierno mexicano.

“La industria por ahí tuvo a bien determinar que ellos no van más que a 5.200 (pesos) como un precio piso (mínimo) y eso nos tumba la negociación”, lamentaron.

Asimismo, se deslindaron de actos violentos que pudieron haberse dado durante las manifestaciones pues aseguraron que, si bien deben escucharse “muy fuerte” las protestas deben ser “pacíficas”.

Finalmente, consideraron que las negociaciones seguirán entre la industria y el Gobierno.

“Nosotros no creemos que eso haya terminado, seguimos esperando en este momento que el que haga un pronunciamiento el Gobierno Federal para ver de qué manera va a poder obtener condiciones y de qué manera va a poder negociar con la industria”, aseveró.

Los agricultores han advertido que mantendrán los cierres de manera indefinida hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas. EFE

