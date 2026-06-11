Protección Civil de Portugal emite recomendaciones ante el riesgo de incendios rurales

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Lisboa, 11 jun (EFE).- La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) de Portugal emitió este jueves una serie de recomendaciones para prevenir a la población respecto a los incendios rurales, en una jornada en la que hay cerca de un centenar de municipios en riesgo «máximo» de fuego.

En los próximos días se prevé un empeoramiento de las condiciones meteorológicas a causa del tiempo «caliente y seco», y se esperan máximas por encima de los 40 ºC, una humedad relativa del aire inferior al 30 % «en la mayor parte del territorio» y fuertes ráfagas de viento, advirtió la ANEPC en un comunicado.

Por este motivo está prohibido llevar a cabo quemas extensivas, usar fuego para cocinar «en todo el espacio rural salvo fuera de zonas críticas y en los lugares debidamente autorizados», fumigar o desinfectar en colmenas a menos que los fumigadores cuenten con retención de chispas y usar desbrozadoras y trituradoras.

Protección Civil recomienda «ajustar los comportamientos y actitudes ante la situación de peligro de incendio rural, especialmente adoptando las medidas necesarias de prevención y precaución, de acuerdo con la legislación vigente».

Este jueves hay cerca de un centenar de municipios en riesgo «máximo» de incendio rural, distribuidos de norte a sur del territorio y varios de ellos colindantes con las regiones españolas de Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

Asimismo, quince de los dieciocho distritos que componen el territorio peninsular de Portugal se encuentran hoy en nivel de aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por altas temperaturas.

Ante esta ola de calor, la ANEPC recordó la importancia de aumentar la ingesta de agua, el uso de los protectores solares y ropa fresca, y las comidas «ligeras y frescas». EFE

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