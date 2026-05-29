Protesta en París contra el respaldo público a TotalEnergies y para que se le grave más

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París, 29 may (EFE).- Cuatro ONG ecologistas organizaron este viernes una protesta ante la sede de TotalEnergies en París para denunciar el respaldo público a la actividad de la petrolera, en contradicción con los objetivos climáticos franceses, y para reclamar que se le obligue a pagar más por sus beneficios.

«Francia es cómplice de hecho de una multinacional cuyas actividades van contra todas las preconizaciones de los científicos y contra los compromisos internacionales asumidos en Dubai en 2023 (la COP28) para salir de las energías fósiles», declaró a EFE Fanny Petitbon la responsable para Francia de la asociación 350.

Petitbon se quejó de que Totalenergies recibe dinero público a través de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC, un ente financiero de titularidad estatal) y también financiación de otros bancos para el desarrollo de su negocio petrolero y gasístico.

Se quejó de que de esa manera «Francia financia y protege a una multinacional que pilla tierras en Uganda, Tanzania o Mozambique para conseguir más beneficios».

También de que «el Gobierno francés no tenga valor para gravar TotalEnergies que tiene beneficios absolutamente indecentes», añadió la activista, que se refirió a los 5.800 millones de dólares obtenidos en el primer trimestre de este año, un 51 % más que en el mismo periodo del pasado año.

La protesta, que se realizó ante el rascacielos de la sede de la compañía en el barrio de negocios de La Defense poco antes de que empezara la junta anual de TotalEnergies, en la que entre otras cosas se tiene que dar el visto bueno al reparto de los dividendos, estuvo organizado por 350, Attac, Avaaz y Acción de Justicia Climática.

Varias decenas de personas, en buena medida vestidos con monos de trabajo y casco, sujetaban lo que representaba un oleoducto y llevaban pancartas para reclamar que se graven los beneficios de TotalEnergies.

Algunos de ellos iban con caretas con la imagen del presidente francés, Emmanuel Macron, o del consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, que repartía billetes falsos.

La acción se desarrolló en el marco de una campaña internacional en una veintena de países también contra otras multinacionales.

La asamblea general de TotalEnergies se celebra en un contexto marcado por las presiones políticas para buscar formas de que la empresa pague más impuestos en Francia (la inmensa mayoría de sus beneficios vienen del extranjero) en un momento en que el petróleo y el gas están en el centro de la atención ante la escalada de precios por el cierre del estrecho de Ormuz.

En respuesta a esas presiones, la empresa ha fijado unos topes en los precios de los carburantes que vende en sus gasolineras en Francia y se ha comprometido a mantenerlos mientras dure la crisis en Oriente Medio. EFE

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