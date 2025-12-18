Protestas agrícolas mantienen cerradas o con cortes 5 autopistas en suroeste de Francia

París, 18 dic (EFE).- Cinco autopistas del sureste de Francia siguen cerradas o con cortes de tráfico este jueves debido a las protestas del sector agrícola contra el sacrificio del ganado bovino afectado por la demartosis nodular contagiosa, que hoy se moviliza también contra el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur.

«El suroeste de la red sigue gravemente afectado», afirmó la sociedad Vinci Autopistas esta mañana en una actualización de la situación en su página web, en la que señala en particular las rutas A64 (Bayona-Toulouse) y A63 (España-Burdeos).

Vinci advirtió de que «la situación está evolucionando rápidamente y nuevos bloqueos podrían afectar a otras zonas en las próximas horas en varias rutas de la red».

Ante este panorama, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, llamó a los agricultores a no obstaculizar el tráfico durante las vacaciones de Navidad, en declaraciones a Europe 1 y CNews.

Preguntado sobre si sería posible evitar un «bloqueo más duro» por parte de los agricultores, Tabarot respondió: «Espero que sí, les pido» que no obstaculicen aún más la circulación de vehículos y mercancías por las carreteras de Francia.

Conforme se acerca el último fin de semana antes de Navidad, el ministro señaló que «el transporte de mercancías (…) es un verdadero problema» y que «es un fin de semana muy importante para el país, económicamente».

Además, el ministro consideró que sería contraproducente para los agricultores impedir que los franceses puedan reunirse con sus familias estas Navidades. «Es un movimiento bastante popular, que los franceses apoyan. Y tendría el efecto contrario bloquear estas carreteras, estas autopistas, para impedir que los franceses se reúnan» durante las vacaciones, según Tabarot.

Mientras tanto, el encargado de coordinar la actual campaña de coordinación de vacunación urgente de ganado en los diez departamentos del suroeste de Francia afectados por el virus, Pascal Sanjuan, supervisará la entrega de dosis en la región de Occitania esta mañana para acelerar la operación de inmunización del ganado contra la dermatosis nodular contagiosa.

Más de un millón de animales ya han sido vacunados en Francia, principalmente en Saboya (este), donde la epizootia fue controlada este verano, pero también en los Pirineos Orientales, donde más del 80 % del ganado recibió una inyección en la zona regulada establecida después de que aparecieran los primeros casos a mediados de octubre, indicó el miércoles el Ministerio de Agricultura. EFE

