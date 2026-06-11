Protestas y choques con la policía: la otra cara del inicio del Mundial en México

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Suena una bomba de ruido, manifestantes huyen mientras otros chocan con la policía. Están a metros del estadio Azteca, donde poco antes retumbaron los fuegos artificiales del inicio del Mundial 2026 frente a miles de hinchas cautivados.

La otra cara de la fiesta mundialista, que se agigantó con el triunfo 2-0 de México frente a Sudáfrica en el Azteca, era el grito de protesta de los manifestantes y la respuesta de policías antimotines, cuya misión era impedir que los disconformes empañasen la gran fiesta del fútbol.

Un grupo que exige justicia por los decenas de miles de desaparecidos que enlutan al país quitó barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los agentes que lo resguardan. Armados con palos y bates, otro puñado de jóvenes rompió los vidrios de vehículos policiales.

«¡México campeón en desaparición!», era uno de los cánticos más repetidos por los manifestantes, de diferentes colectivos que comparten un rechazo a que México albergue otro Mundial mientras afronta la violencia del crimen organizado.

«¡Policía consciente te da un tiro en la frente!», cantaban para provocar a los cientos de agentes desplegados alrededor del estadio.

Las acciones más agresivas las encabezó el llamado «bloque negro», que encapuchados y vestidos de ese color agredieron a los agentes con piedras, palos y hasta las vallas metálicas que se utilizan para cerrar accesos.

Formando una fila y protegidos con grandes escudos, los antimotines resistían y marchaban para forzar a retroceder a los inconformes cuyo objetivo era ingresar al perímetro del Azteca.

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes, que corrían en los alrededores del coloso deportivo. Policías montados también participaron en la contención.

Los manifestantes confluyeron desde muy temprano el jueves en torno al estadio, pero se toparon con el fuerte despliegue policial.

– Tumulto en el ‘Fan Fest’ –

En el centro de la capital también hubo escenas de desorden cuando miles de fanáticos buscaron ingresar a empujones en la zona del ‘Fan Fest’ ubicada en el Zócalo, la inmensa plaza del centro de la capital. Esta amaneció rodeada de vallas por las recientes protestas de un sindicato de maestros que acampa en los alrededores desde hace semana y media.

Las grandes placas metálicas que cerraron el perímetro afectaron el flujo de acceso de los miles de hinchas mexicanos que querían ver a su selección en pantalla gigante en la apertura del Mundial.

«¡Dejen de aventarse, hay niños, parecen animales!», reclamó un funcionario capitalino con un megáfono mientras trataba de ordenar a la multitud.

Algunos aficionados lanzaron botellas con agua e intercalaron insultos contra la policía que resguardaba el lugar con arengas a favor de la selección mexicana.

Fanáticos que llegaron desde lejos, ilusionados con ver el juego en la enorme plaza, tiraron la toalla y decidieron salir para evitar los empujones y el riesgo de ser aplastados por la multitud.

Fue el caso de Miriam Corona y Víctor Gómez, una pareja que llegó desde Puebla, a unos 300 km de la capital mexicana.

«Para entrar fue un caos y para salir fue peor. Puede haber hasta muertos, no se puede ni caminar», dijo Gómez, de 49 años, a la AFP, visiblemente agitado tras salir del tumulto.

Se esperaba que la presidenta Claudia Sheinbaum acudiera al Zócalo para ver el partido, pero desde el miércoles puso en duda su presencia debido a las manifestaciones de maestros.

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