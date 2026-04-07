Publican foto de «puesta de la Tierra» tomada por astronautas de Artemis II

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Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del «amanecer de la Tierra» («Earthrise»), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un «atardecer» de nuestro planeta, en una foto publicada el martes por la NASA.

La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como «puesta de la Tierra» («Earthset»).

Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como por el canadiense Jeremy Hansen, emprendieron el martes su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y observar partes poco conocidas del satélite.

La legendaria foto «Earthrise» del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.

bur-ico/ube/mel/mar