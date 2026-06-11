Puerto Rico suma ya 214 atletas certificados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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San Juan, 11 jun (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) anunció este jueves una nueva ronda de atletas certificados para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sumando así 214 deportistas de distintas disciplinas.

Durante esta segunda ronda, fueron certificados un total de 91 atletas adicionales en siete deportes y modalidades, encabezados por la velocista olímpica Gladymar Torres, según el comunicado del Copur.

«Cada reunión del Comité Ejecutivo nos acerca más a la conformación final de nuestra delegación. Continuamos reconociendo el trabajo y los resultados de atletas que han cumplido con los criterios establecidos para representar a Puerto Rico en Santo Domingo 2026», expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

Los nuevos atletas representan los deportes y modalidades de atletismo, bolos, escopeta, gimnasia artística, gimnasia rítmica, tiro-armas cortas, tiro con arco y triatlón.

Entre los certificados durante esta segunda ronda destaca en atletismo femenino Gladymar Torres, quien llegó a las semifinales de 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ostenta récord nacional.

En atletismo masculino figuran Eloy Benítez, con récord nacional; Ryan Sánchez, medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y 2023; y la gran promesa José Figueroa.

Otro de los certificados en esta ronda es el arquero Jean Pizarro, que logró medalla de oro en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La primera ronda de certificaciones, anunciada el pasado 2 de junio, incluyó atletas de natación, boxeo y tenis de mesa, entre otros. EFE

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