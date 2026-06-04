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Putin acusa a Occidente de suministrar «una gran cantidad de drones» a Ucrania

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San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a los países occidentales de suministrar «una gran cantidad de drones» a Ucrania, algunos de los cuales -admitió- alcanzan su objetivo en territorio ruso.

«Los patrocinadores occidentales suministran (a Ucrania) una gran cantidad de drones de diferente tipo, incluido de largo alcance. Algunos de ellos, lamentablemente, superan las defensas» antiaéreas, dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. EFE

jms-mos/lss

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