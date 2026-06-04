Putin acusa a Occidente de suministrar «una gran cantidad de drones» a Ucrania

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San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a los países occidentales de suministrar «una gran cantidad de drones» a Ucrania, algunos de los cuales -admitió- alcanzan su objetivo en territorio ruso.

«Los patrocinadores occidentales suministran (a Ucrania) una gran cantidad de drones de diferente tipo, incluido de largo alcance. Algunos de ellos, lamentablemente, superan las defensas» antiaéreas, dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

El Comité de Instrucción de Rusia denunció que los drones que golpean territorio ruso son, en ocasiones, modelos de fabricación occidental o incluyen piezas y elementos de países de la OTAN, como EE.UU., Alemania, Reino Unido, Italia o Turquía.

Aunque los drones ucranianos golpean regularmente la infraestructura energética rusa -la última vez el miércoles cerca de San Petersburgo-, Putin aseguró que, a diferencia de Ucrania, Moscú cuenta con un sistema de defensa antiaérea para proteger su territorio.

«Sí, debemos perfeccionarlo; sí, debemos reforzarlo y lo haremos», dijo.

En cambio, añadió, «Ucrania no tiene ese sistema (…), tiene misiles Patriot y otros sistemas, pero también sufre una catastrófica escasez de ellos».

Putin subrayó que Moscú tiene, además, armamento hipersónico y misiles de crucero, de los que carece el enemigo, a lo que sumó «el patriotismo y la voluntad del pueblo ruso».

Al respecto, insistió en que el ejército ruso avanza en todos los frentes y que ya controla el 85 % de la anexionada región de Donetsk y toda la región de Lugansk, datos que Kiev y los analistas occidentales niegan.

El expresidente ruso, Dmitri Medvédev, aseguró hoy que Rusia tendrá que «responder» a la financiación occidental de la industria militar ucraniana. EFE

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