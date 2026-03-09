Putin expresa apoyo “inquebrantable” de Rusia a Irán tras elección nuevo ayatolá

1 minuto

Moscú, 9 mar (EFE). – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Ali Jamenei, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Kremlin.

”Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señala la felicitación de Putin, difundida por la Presidencia rusa.EFE

mos/lab