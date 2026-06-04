Putin llama a la UE a convencer a Ucrania de que haga concesiones para la paz con Rusia

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San Petersburgo (Rusia), 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este jueves a la Unión Europea (UE) a dejar de suministrar armamento a Ucrania y convencer a las autoridades de ese país de que hagan concesiones con el fin de llegar a un acuerdo de paz con Rusia.

«La UE podría jugar un papel positivo, pero no con suministros de armas, sino con intentos de convencer a las autoridades en Kiev a aceptar los compromisos de los que hablamos en (la cumbre ruso-estadounidense de 2025 en) Anchorage», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. EFE

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