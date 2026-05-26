The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin ofrece condonar deudas para atraer a nuevos reclutas a Ucrania

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el lunes un decreto que cancelará deudas de hasta 10 millones de rublos (139.000 dólares) a quienes se alisten en el ejército, en un nuevo intento por atraer más hombres al campo de batalla en Ucrania.

El gobierno ruso lleva más de cuatro años ofreciendo salarios atractivos a los hombres que se alistan para participar en la ofensiva a gran escala contra Ucrania.

El decreto, publicado por el Kremlin, establece que los rusos que firmaron un contrato militar después del 1 de mayo de este año, así como sus cónyuges, podrán beneficiarse de la exención de deudas.

El contrato debe tener una duración mínima de un año y estar destinado a «cumplir las tareas de la operación militar especial», término que emplea el Kremlin para referirse a su guerra contra Ucrania.

Este decreto es la última medida de apoyo económico para las tropas rusas en Ucrania.

La economía rusa lleva más de cuatro años en pie de guerra, con las necesidades del ejército como prioridad sobre otros sectores.

Putin también ha abogado por la reintegración social de los veteranos de la guerra de Ucrania, pidiendo que los combatientes que regresan del frente ocupen puestos profesionales de alto nivel en su país.

bur/sbk/pc/avl

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR