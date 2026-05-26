Putin ofrece condonar deudas para atraer a nuevos reclutas a Ucrania

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El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el lunes un decreto que cancelará deudas de hasta 10 millones de rublos (139.000 dólares) a quienes se alisten en el ejército, en un nuevo intento por atraer más hombres al campo de batalla en Ucrania.

El gobierno ruso lleva más de cuatro años ofreciendo salarios atractivos a los hombres que se alistan para participar en la ofensiva a gran escala contra Ucrania.

El decreto, publicado por el Kremlin, establece que los rusos que firmaron un contrato militar después del 1 de mayo de este año, así como sus cónyuges, podrán beneficiarse de la exención de deudas.

El contrato debe tener una duración mínima de un año y estar destinado a «cumplir las tareas de la operación militar especial», término que emplea el Kremlin para referirse a su guerra contra Ucrania.

Este decreto es la última medida de apoyo económico para las tropas rusas en Ucrania.

La economía rusa lleva más de cuatro años en pie de guerra, con las necesidades del ejército como prioridad sobre otros sectores.

Putin también ha abogado por la reintegración social de los veteranos de la guerra de Ucrania, pidiendo que los combatientes que regresan del frente ocupen puestos profesionales de alto nivel en su país.

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