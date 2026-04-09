Putin promulga ley que condena con penas cárcel negación de genocidio del pueblo soviético

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Moscú, 9 abr (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este jueves una ley que condena con hasta cinco años de cárcel la negación del «genocidio del pueblo soviético» durante la Gran Guerra Patria (1941-45).

El documento fue publicado en el portal oficial de información legal de Rusia.

Previamente, la norma recibió el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso.

En virtud de la nueva ley, se establece responsabilidad penal -hasta cinco años- por destruir, dañar o profanar lugares de enterramiento de víctimas de dicho genocidio, estén situados dentro o fuera de Rusia.

También se castigarán los mismos actos en relación con monumentos, esculturas, obeliscos, estelas o estructuras conmemorativas que perpetúen la memoria de las víctimas del ejército nazi, con el fin de causar perjuicio a su significado cultural e histórico.

A su vez, contempla penas de tres años de prisión contra la negación del hecho mismo y por la profanación de la memoria de las víctimas.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, estimó en más de 13 millones las víctimas de la ocupación nazi y de sus colaboradores.

El pasado año, Putin acuñó por ley el concepto de ‘genocidio del pueblo soviético’ en vísperas de la celebración, el 9 de mayo, del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

En los últimos meses son 33 los tribunales regionales rusos que han reconocido como genocidios los crímenes cometidos por los nazis en la Unión Soviética.

La justicia rusa declaró que el objetivo es «impedir el silenciamiento y la distorsión de los verdaderos acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial y el papel histórico de la Unión Soviética», algo que sirve también para «defender los intereses nacionales de la Federación de Rusia».

Según las estadísticas oficiales, más de 26 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la Gran Guerra Patria, más de ocho millones de ellos soldados. EFE

mos/fpa