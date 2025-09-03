Putin se reúne con Kim Jong-un, que promete seguir ayudando a Rusia en todo lo necesario

Pekín, 3 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite, como ya hizo a la hora de proporcionar tropas para expulsar a los soldados ucranianos de la región de Kursk.

«Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia», dijo Kim al comienzo de la reunión, según informó la agencia Interfax.

La reunión tuvo lugar después de que ambos asistieran, uno a cada lado del presidente chino, Xi Jinping, al desfile conmemorativo por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Kim destacó que desde la firma con Putin en junio de 2024 del acuerdo de asociación -que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión- «las relaciones entre los dos países se están desarrollando en todos los ámbitos».

«En el marco del acuerdo y en línea con nuestras obligaciones combatimos conjuntamente con el fraternal pueblo y ejército ruso», señaló.

A su vez, según informa la agencia surcoreana Yonhap, Kim agradeció al jefe del Kremlin los elogios que éste ha dedicado a las tropas norcoreanas que han combatido contra el enemigo ucraniano.

Putin subrayó, por su parte, que las relaciones entre ambos países son desde hace un tiempo «de confianza, amistosas y entre aliados».

«A iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales tomaron parte en la liberación de la región de Kursk en plena consonancia con nuestro acuerdos. Combatieron de manera valiente y heróica», destacó.

Destacó que Rusia «nunca» olvidará las víctimas que sufrió el ejército norcoreano, que algunas fuentes estimaron en varios miles de soldados.

«Quiero agradecerle a usted en nombre del pueblo ruso por la participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno. Le pido que transmita las palabras más cálidas a todo el pueblo de la República Popular Democrática de Corea del Norte», dijo.

En relación con el aniversario de la contienda mundial, recordó que ambos países «tomaron parte en la lucha contra el nazismo, el fascismo y el militarismo».

En la reunión participaron varios altos funcionarios rusos, entre ellos el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Según fuentes surcoreanas, ucranianas y occidentales, Corea del Norte es el principal suministrador de armamento al Ejército ruso, al que ha proporcionado misiles, proyectiles y numerosa munición.

Putin y Kim no se reunían desde la cumbre celebrada en la capital norcoreana en junio del pasado año, que supuso la primera visita del líder ruso al conocido como Reino Ermitaño en un cuarto de siglo.EFE

