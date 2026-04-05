Qué se sabe de la carrera para rescatar a aviador de EEUU derribado en Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo el dramático rescate de un aviador cuyo caza se estrelló en Irán, pero Teherán afirmó que la operación «fue frustrada».

En medio de versiones encontradas propias de un conflicto y de una avalancha de imágenes engañosas o falsas en redes sociales, esto es lo que se conoce hasta ahora, según declaraciones oficiales y reportes de prensa.

– ¿Quién es el aviador? –

Poco se sabe sobre su identidad, pero se trata del operador de sistemas de armas que se sentaba detrás del piloto del caza F-15E avanzado, que fue derribado el viernes.

Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales en una misión a plena luz del día el viernes, poco después del accidente ocurrido en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

El aviador logró eyectarse herido y escaló un pico de unos 2. 100 metros antes de ocultarse en una grieta, de acuerdo con The New York Times y Axios.

Gritó «Dios es bueno» por la radio. Los aviadores estadounidenses reciben el entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) para el caso de que tengan que aterrizar en territorio hostil.

Sus chalecos de combate llevan una baliza de radio/GPS para transmitir su posición, un dispositivo de comunicación, así como agua, comida, material de primeros auxilios y una pistola.

Trump escribió el domingo que estaba «gravemente herido». CBS News informó que había sido trasladado a Kuwait.

– ¿Cómo fue la misión de rescate? –

Las autoridades iraníes llamaron de inmediato a la población local y a las tribus a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador, conscientes del valor político y militar que suponía capturarlo con vida.

Se desató entonces una carrera durante el fin de semana, con imágenes difundidas en redes sociales de aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura sobre Irán.

La agencia de inteligencia estadounidense CIA desempeñó un papel clave en su localización y lanzó una «campaña de engaño» para hacer creer a Irán que ya había sido encontrado, informaron The New York Times y The Financial Times.

La operación para extraerlo de la zona fue lanzada en la noche del sábado al domingo e involucró «docenas de aeronaves», según Trump.

También participaron cientos de efectivos de operaciones especiales, incluidos comandos del Equipo 6 de los Navy SEAL, según medios estadounidenses.

Los comandos de la Marina, conocidos por su participación en la operación de 2011 para asesinar al líder de Al Qaeda Osama bin Laden, tenían la tarea de sacar al aviador, mientras que aviones de ataque estadounidenses los cubrían, añadió The New York Times, que cita a funcionarios bajo condición de anonimato.

El aviador fue finalmente rescatado cuando las fuerzas iraníes llegaban al lugar. Los efectivos estadounidenses abrieron fuego para mantenerlas a raya, según los informes.

Según Trump, no se perdieron vidas estadounidenses.

– ¿Qué dice Irán? –

Aunque las fuerzas armadas iraníes aseguran que la operación estadounidense fue «frustrada completamente», no han ofrecido una versión plena de los hechos.

El domingo por la noche, la agencia Isna difundió una foto publicada por la Guardia Revolucionaria que supuestamente mostraba «el cráneo de un soldado estadounidense entre los restos de un avión destruido».

La Guardia no dio más información, pero dijo que se trataba de una prueba más «de la humillante derrota del mentiroso Trump».

El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari declaró a los medios estatales que las fuerzas estadounidenses habían utilizado un aeropuerto abandonado en la provincia sureña de Isfahán, al noroeste de la zona donde el aviador se eyectó.

Aseguró que se trató de «una misión de engaño y huida (…) bajo el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado».

Los medios estatales iraníes emitieron imágenes de los restos calcinados de lo que parece ser un avión en una zona desértica, mientras funcionarios afirmaban que dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk habían sido destruidos.

En las imágenes se ven dos hélices y motores carbonizados, y expertos especializados en geolocalización afirman que fueron tomadas a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Isfahán.

Citando a funcionarios bajo reserva, The Wall Street Journal y otros medios estadounidenses informaron que las fuerzas estadounidenses habían hecho estallar dos C-130, para evitar que cayeran en manos iraníes, y que otras aeronaves habían sido enviadas para evacuar a los equipos de rescate a un lugar seguro.

El gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad declaró a la agencia Mehr que cinco personas habían muerto y siete habían resultado heridas en la zona montañosa de Kuh-e Siah.

Pero el gobernador, Iraj Kazemijou, negó que fuerzas estadounidenses hubieran aterrizado en el lugar, y aseguró que los informes al respecto eran «completamente falsos» y carecían de validez.

En su mensaje del domingo, Trump también se refirió a otra operación en Irán para rescatar a «otro valiente piloto», sin dar mayores detalles para evitar «poner en riesgo» la acción de rescate.

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