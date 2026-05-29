Qué se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

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Estados Unidos e Irán parecen haber alcanzado un acuerdo que, a la espera de la validación de Donald Trump, extendería el alto el fuego por 60 días y establecería un marco para negociar una paz duradera.

Ambas partes evocaron en los últimos días progresos en las discusiones para un acuerdo, aunque al mismo tiempo se lanzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la tregua.

Las versiones de ambos bandos sobre este acuerdo marco son a menudo contradictorias, con discrepancias sobre qué incluye el texto y que queda por ahora excluido.

De momento, los precios del petróleo vuelven a bajar ante las expectativas de un acuerdo. ¿Pero qué se sabe del contenido del documento?

– ¿Reapertura de Ormuz? –

Fuentes estadounidenses confirmaron a la AFP una información publicada por el portal de noticias Axios, según la cual las partes alcanzaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según este marco propuesto, el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz no tendría restricciones, incluidos peajes o intimidaciones.

Irán retiraría todas las minas en un plazo de 30 días y Estados Unidos levantaría su bloqueo naval si se reanuda el tránsito comercial, reportó Axios.

Pero la agencia de noticias iraní Tasnim, citando a una fuente cercana a los negociadores de Teherán, negó que el texto estuviera terminado y anunció que cualquier acuerdo se comunicará a Pakistán, que actúa como mediador entre las partes.

Fuentes iraníes citadas por medios locales señalaron que el acuerdo no sería definitivo hasta que fuera anunciado por Teherán.

En cambio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, replicó que la decisión final recaería en Trump.

– Activos congelados –

Irán había afirmado anteriormente que estaba preparando un acuerdo marco de 14 puntos para poner fin a la guerra «en todos los frentes», incluido Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Los funcionarios iraníes solo han hecho públicas las líneas generales de la propuesta, aunque en medios del país aparecen algunos detalles adicionales.

El lunes, negociadores iraníes viajaron a Catar para mantener conversaciones que los medios estatales describieron como parte del proceso diplomático.

La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero como parte del acuerdo.

Unos 12.000 millones de dólares «deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando», indicó Tasnim.

No existe una cifra oficial sobre los activos de Irán congelados en el extranjero, aunque medios locales estimaron recientemente el total entre 100.000 y 123.000 millones de dólares.

– Programa nuclear –

Funcionarios iraníes han señalado que los detalles relacionados con el programa nuclear iraní, uno de los principales puntos de discordia, se pospondrían a una fase posterior.

Los medios iraníes afirmaron que los niveles de enriquecimiento nuclear y el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se discutirían durante los 60 días posteriores al memorando.

Pero Trump insistió en una publicación en redes sociales en que esperaba que Irán entregara su uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o lo destruyera dentro de Irán bajo supervisión internacional.

Todavía no está claro qué dirá el memorando sobre la cuestión nuclear.

– Garantías –

Una de las principales exigencias de Teherán son las garantías de que Washington respetará sus compromisos, especialmente después de que Trump ordenara en su primer mandato retirarse unilateralmente del acuerdo alcanzado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias.

Según las informaciones publicadas, el borrador del texto establece que ambos países entrarán en un período de negociación de 60 días tras acordar el memorando. Sin embargo, no se especificaron qué temas se tratarán.

Si las partes alcanzan un acuerdo, el texto final se presentaría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su aprobación, el máximo nivel de garantía reconocido en el derecho internacional.

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