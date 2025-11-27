Quebec endurece su postura contra los símbolos religioso con un nuevo proyecto de ley

2 minutos

Toronto (Canadá), 27 nov (EFE).- El Gobierno de la provincia canadiense de Quebec presentó este jueves un proyecto de ley que endurece el secularismo al prohibir comidas halal o ‘kosher’ en instituciones públicas y limita el rezo en público, entre otras medidas, lo que ha sido criticado por organizaciones de defensa de los derechos civiles.

El proyecto de ley, que fue presentado en el parlamento provincial por la fuerza gobernante Coalition Avenir Québec (CAQ), es el último del Gobierno quebequés que apunta a las prácticas religiosas de la población de la provincia francófona.

En octubre, Quebec adoptó una ley que prohíbe que los empleados escolares exhiban símbolos religiosos.

En 2019, la provincia ya aprobó otra polémica ley que prohibió a empleados públicos en posiciones de autoridad (como jueces, agentes de Policía o profesores) el uso de símbolos religiosos.

El ministro de Secularismo de Quebec, Jean-François Roberge, justificó el nuevo proyecto de ley para «asegurar la neutralidad religiosa del Estado».

De aprobarse la ley, los trabajadores de guarderías subvencionadas con dinero público y de escuelas privadas no podrán portar símbolos religiosos, como un velo islámico o la kipá judía.

Además, las instituciones públicas, como hospitales, no podrán ofrecer comidas asociadas a prácticas religiosas, como alimentos halal o ‘kosher’.

El Gobierno de Quebec ha advertido que la provincia utilizará la cláusula constitucional que permite a las provincias del país ignorar algunos preceptos de la Constitución canadiense, lo que impediría al Gobierno federal presentar un recurso de anticonstitucionalidad.

El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (CNMC), la principal organización musulmana del país, criticó la propuesta de Quebec y afirmó que su objetivo es atacar las comunidades religiosas de la provincia.

CNMC añadió que el conservador CAQ y el jefe de Gobierno de Quebec, François Legault, están explotando «políticas identitarias y la división en un desesperado intento de volver a ganar el favor del público».

En 2026 se realizarán elecciones en Quebec. Las encuestas señalan desde hace más de un año que CAQ y Legault perderán la votación y que el ganador será el separatista Partido Quebequés (PQ).

El PQ también ha señalado que en caso de llegar al poder, adoptará una mano dura contra los símbolos religiosos e incluso prohibirá que los estudiantes de primaria los exhiban. EFE

jcr/fpa