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Quince heridos en Japón por una poderosa tormenta tropical que se dirige a Tokio

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Quince personas resultaron heridas, 50.000 hogares se quedaron sin electricidad y cientos de vuelos fueron cancelados en Japón a causa de una poderosa tormenta tropical que avanza este martes a lo largo de la costa en dirección a Tokio, informaron las autoridades.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre olas de gran altura, posibles deslizamientos de tierra e inundaciones por la tormenta Jangmi, que tocó tierra con fuerza de tifón y avanza hacia el noreste tras haber golpeado la isla subtropical de Okinawa el lunes.

El gobierno de la ciudad de Miyazaki, en la isla de Kyushu, también en el sur del archipiélago asiático, pidió a los más de 390.000 habitantes que evacúen sus hogares.

En Okinawa, las imágenes difundidas por los medios mostraban lluvias torrenciales y vientos violentos que, entre otras cosas, derribaron un árbol de 10 metros.

El martes por la mañana, más de 30.000 hogares en la región de Kagoshima y otros 17.000 en Okinawa estaban sin servicio eléctrico, según los operadores.

Jangmi, clasificada actualmente como «tormenta tropical severa», dejó quince heridos en Okinawa, según el portavoz principal del gobierno japonés, Minoru Kihara.

De acuerdo con la televisión pública NHK, las lesiones se produjeron debido a que la tormenta lanzó objetos contra vehículos e hizo que peatones se tambalearan.

En Tokio, donde se espera que el fenómeno natural llegue el miércoles, las empresas de transporte público difundieron mensajes en los que advierten de posibles interrupciones. 

Las autoridades de la ciudad ordenaron también el cierre de las escuelas el miércoles.

Las dos principales aerolíneas japonesas, All Nippon Airways y Japan Airlines, cancelaron un total de 600 vuelos programados entre el lunes y el miércoles.

tmo/aph/ane/mas/arm/dbh/ahg

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