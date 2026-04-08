R.Centroafricana libera a un cooperante lusobelga condenado a 10 años de trabajos forzados

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Bangui, 8 abr (EFE).- El lusobelga Joseph Figueira Martin, trabajador de una ONG estadounidense condenado en 2025 en la República Centroafricana (RCA) a diez años de trabajos forzados, ha sido puesto en libertad, informaron este miércoles a EFE fuentes penitenciarias.

«Figueira Martin ya no está entre los presos. Recibimos instrucciones de las autoridades judiciales para liberarlo y entregarlo a su familia», declaró a EFE una fuente del centro de detención de Roux en la capital, Bangui, bajo condición de anonimato.

Figueira Martin, detenido en mayo de 2024 en la RCA y acusado de tener contacto con grupos rebeldes, fue liberado este martes y tomó un avión para reunirse con su familia en Portugal, tras haber sido condenado en noviembre pasado a diez años de trabajos forzados por varios cargos, entre ellos poner en peligro la seguridad del Estado.

Según informó a EFE inicialmente el ministro portavoz del Gobierno, Maxime Balalu, Figueira Martin fue detenido el 25 de mayo de 2024 por la Policía en la ciudad de Zémio (sureste) y trasladado a la prisión de Roux.

La defensa del cooperante, sin embargo, alegó que los hechos sucedieron el 26 de mayo y que el cooperante no fue arrestado sino «secuestrado» por efectivos del grupo privado de seguridad Wagner de Rusia, país que cuenta con cientos de mercenarios en la RCA desde 2018 que han sido acusados por oenegés y organismos internacionales de abusos y asesinatos contra la población.

«Es una verdadera vergüenza, sobre todo porque demostramos en su momento que Figueira Martin no tiene nada que ver con lo que intentan imputarle», declaró este miércoles a EFE el abogado del lusobelga, Nicolas Tiangaye.

La ONG que lo empleaba, Family Health International (FHI 360) sostuvo que el cooperante desapareció mientras trabajaba en el diseño de un programa de desarrollo comunitario.

La liberación ocurrió después de que el pasado 24 de febrero el entonces presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitara la RCA.

Fuentes diplomáticas aseguraron a EFE que Portugal había planeado un régimen de sanciones contra Bangui si no se liberaba a Figueira Martin.

La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil. EFE

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