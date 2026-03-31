R.Unido multa a filial de Apple con más de 400.000 euros por infringir sanciones a Rusia

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Londres, 31 mar (EFE).- Las autoridades británicas han multado a la filial europea de Apple con 390.000 libras (448.500 euros) por infringir las sanciones impuestas a Rusia, según ha informado la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI, en inglés).

En un comunicado, la OFSI señala que el 19 de marzo pasado impuso esta multa a Apple Distribution International (ADI), entidad constituida en la República de Irlanda y filial de la empresa tecnológica estadounidense Apple.

La sanción fue impuesta después de que la filial hiciera pagos a una empresa rusa sancionada en 2022.

ADI, responsable de la venta de sus productos en Europa y Oriente Medio, pagó más de 635.000 libras (730.250 euros) a Okko, un servicio ruso de transmisión de vídeo en línea, a través de un banco británico en dos plazos, en los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania.

La filial, con sede en Cork (Irlanda), también gestiona los servicios de App Store de Apple.

ADI informó de manera voluntaria esos pagos a la OFSI en octubre de 2022, según el regulador.

Por su parte, Apple indicó que toma con «seriedad» el cumplimiento de las sanciones y que, tras identificar los pagos, informó de inmediato a las autoridades británicas.

Esta es la segunda sanción impuesta por la OFSI este año, después de que el organismo regulador multara a Lloyds Banking Group en enero por abrir una cuenta a nombre de un aliado del presidente ruso Vladímir Putin.

Según la OFSI, Apple se enfrentaba a una multa de un millón de libras (1.150.000 euros) por las infracciones, pero que se redujeron por la divulgación voluntaria del caso por parte de la empresa. EFE

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