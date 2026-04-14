Racing amplía su ventaja y los escritorios deberán ratificarlo

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Montevideo, 13 abr (EFE).- Racing se mantuvo como único líder del Torneo Apertura uruguayo y amplió su ventaja al sumar una nueva victoria en su encuentro de la undécima jornada, aunque los escritorios deberán ratificarla debido que Montevideo Wanderers pedirá los puntos que perdió en la cancha.

Nacional y Peñarol sufrieron dos duras derrotas y se aprontaron de la peor manera para sus respectivos partidos por Copa Libertadores.

Este domingo, tras comenzar perdiendo su partido ante el Bohemio, Racing remontó con un tanto del argentino Tomás Habib y un gol pasados los 90 minutos de Nicolás Sosa.

Con esa victoria por 1-2, Racing llegó a 26 unidades y le sacó 4 a sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan 12 por disputarse.

Sin embargo, el desenlace del partido tendrá que ser evaluado en los despachos debido a que Wanderers reclama los puntos debido a que el rival jugó por 17 segundos con 12, después de que ingresara uno desde el banquillo y quien debía salir no abandonó a su vez el campo.

Peñarol dejó pasar este lunes la oportunidad de mantenerse a un punto de la Escuelita tras caer por 0-2 ante un Liverpool que jugó desde los 33 minutos con 10 futbolistas. Ruben Bentancourt y Martín Rabuñal sellaron la victoria del Negriazul.

De hecho, ahora comparte la segunda posición con Deportivo Maldonado, que profundizó la crisis de Nacional al vencerlo el sábado por 4-2 con anotaciones de Santiago Ramírez, Cristian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble.

Nicolás López anotó los dos de Nacional y sobre el final fue expulsado por una dura entrada contra un rival.

Séptimo en el Apertura con 16 unidades y afuera de la lucha por el título, el Tricolor perdió la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, perdió en Clásico en su casa, cambió su entrenador y se estrenó en la Libertadores dejando dos puntos.

Buscando revertir su mal momento, este martes recibirá al Deportes Tolima en partido de la segunda jornada de la Copa Libertadores, mientras que Peñarol recibirá en casa dos días después al Platense argentino Platense.

En otros partidos de la undécima fecha, Cerro Largo y Cerro igualaron 1-1, Albion venció por 0-1 a Montevideo City Torque y Defensor Sporting ganó por 2-0 a Boston River.

Además, Central Español y Danubio empataron 2-2 y Juventud abandonó el fondo de la clasificación tras vencer por 1-0 a Progreso. EFE

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