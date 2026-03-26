Racing deja dos puntos y Peñarol es el único líder del Apertura uruguayo

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Montevideo, 26 mar (EFE).- Peñarol se convirtió en el único líder del Torneo Apertura uruguayo luego de ganar su encuentro correspondiente a la octava fecha y de que Racing dejara dos puntos por el camino.

Este miércoles, el conjunto dirigido por Diego Aguirre venció por 0-2 a Boston River con anotaciones de de Eduardo Darias y de Matías Arezo. De esta forma llegó a 19 unidades.

Mientras tanto, Racing igualó este jueves 1-1 con Progreso y perdió la oportunidad de alcanzar la línea del equipo Aurinegro, aunque superó a Deportivo Maldonado y quedó como único escolta con 17 enteros.

Un tanto de Rodrigo Dudok puso en ventaja a los dirigidos por el argentino Cristian Chambian, que no pudieron seguir en lo más alto por el tanto que Facundo de León marcó cerca del final para el Gaucho del Pantanoso.

En otro de los encuentros que marcaron la fecha, Nacional goleó por 3-0 a Cerro Largo en el debut de Jorge Bava como nuevo entrenador.

El Tricolor se impuso con anotaciones del argentino Tomás Verón Lupi, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia.

De esta forma cortó una racha de dos derrotas consecutivas que sellaron la destitución del entrenador Jadson Viera y la llegada de Bava al equipo que ya había defendido como futbolista y con el que en dicha etapa conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo.

Con el triunfo, Nacional llegó a 13 unidades y trepó al quinto lugar de la clasificación.

Además, Danubio y Defensor Sporting igualaron 0-0, Albion venció por 2-1 a Montevideo Wanderers con goles de Juan Álvarez y Tobías Figueroa y Cerro derrotó por 1-0 a Juventud con un tanto de Washington Lima.

Con ese resultado, Cerro llegó a cinco puntos y abandonó el último lugar de la clasificación, que quedó en manos de su rival de turno.

Finalmente, Deportivo Maldonado derrotó por 1-0 a Montevideo City Torque con un gol de Santiago Ramírez y quedó tercero con 16 puntos, dos más que los que acumula el equipo Ciudadano.

Además, Liverpool y Central Español igualaron 3-3 con dos anotaciones de Federico Martínez y una de Facundo Barcelo para el local y una de Santiago Strasorier en propia portería, una de Ignacio Rodríguez y otra de Máximo Alonso para el visitante.

En la próxima fecha, Peñarol recibirá a Racing en un duelo clave para el certamen. EFE

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