Racing sigue en lo más alto y Peñarol se recupera para no perderle pisada

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Montevideo, 5 abr (EFE).- Racing se mantiene en lo más alto del Torneo Apertura del fútbol uruguayo tras sumar un nuevo triunfo en la décima jornada, mientras Peñarol se recupera y promete luchar por el título hasta el final.

Racing venció por 2-1 a Juventud y llegó a 23 puntos en el partido jugado el sábado. El argentino Felipe Álvarez y Fernando Mimbecas en propia puerta anotaron para los que dirige el argentino Cristian Chambian.

Este resultado mantuvo en la última posición al equipo de la ciudad de Las Piedras, por lo que este domingo finalizó el ciclo del argentino Sebastián Ariel Méndez como su entrenador.

Mientras tanto, Peñarol venció por 0-2 a Progreso con dos anotaciones del colombiano Luis Miguel Angulo, se recuperó de la derrota sufrida el pasado fin de semana y llegó a 22 unidades.

Por su parte, los recién ascendidos Central Español y Deportivo Maldonado sumaron victorias clave y acumularon puntos de oro tanto en el Apertura como en la Tabla del Descenso.

El Palermitano logró uno de los triunfos más destacados de la etapa al vencer por 0-1 a Nacional con un tanto de Franco Muñoz.

Con este resultado, Central Español llegó a 17 unidades y es cuarto, mientras que el Tricolor perdió pisada: se quedó con 16 enteros y es quinto.

Deportivo Maldonado derrotó por 0-2 a Liverpool con un tanto de Maximiliano Noble y uno del argentino Juan Martín Ginzo y es tercero con 19 puntos.

Ambos equipos duplicaron en la Tabla del Descenso por haber jugado la última temporada en la Segunda División Profesional y con los puntos acumulados hasta el momento quedaron muy lejos de los últimos lugares.

En otros partidos, Boston River derrotó por 4-1 a Montevideo Wanderers con goles de Cristian González, Alexander González, Francisco Bonfiglio y Jairo O’Neill, al tiempo que Danubio igualó 1-1 con Montevideo City Torque con goles de Enzo Cabrera para el local y de Eduardo Agüero para el Ciudadano.

Además, Albion y Cerro Largo igualaron 2-2 con dos tantos de Álvaro López para el Pionero y del propio López en propia portería y de Axel Pandiani para los dirigidos por Danielo Núñez.

Finalmente, Cerro derrotó por 1-0 a Defensor Sporting con un gol Brahian Alemán y de esa forma sumó su segundo triunfo en el Apertura.

Antes de la próxima jornada, Nacional y Peñarol debutarán en la Copa Libertadores, mientras que Juventud, Boston River y Montevideo City Torque lo harán en la Copa Sudamericana. EFE

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