Raffaella Carrà adoptó a su secretario para encargarle sus obras benéficas, según medios

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Roma, 16 mar (EFE).- La artista italiana Raffaella Carrà adoptó como hijo al que fue su secretario personal para que continuara las obras benéficas de su fundación después de su muerte en julio de 2021, según publican este lunes medios locales.

La cantante adoptó a este colaborador, Gian Luca Pelloni Bulzoni, e hizo de él su único heredero pues no tuvo hijos en su vida, de la que siempre fue muy reservada y discreta, según informan periódicos como ‘Il Corriere della Sera’ en sus ediciones digitales.

La Fundación Raffaella Carrà ha confirmado en un comunicado que esta decisión «tenía como objetivo continuar su labor y llevar adelante en su nombre todas las iniciativas benéficas que le eran queridas».

«El señor Pelloni Bulzoni ya ha instituido la Fundación Raffaella Carrà, destinando su compromiso a numerosos proyectos solidarios, además de patrocinar eventos culturales y musicales en honor de la artista», ha afirmado en la nota.

Se sabía que a su muerte, a los 78 años, la cantante había donado una villa que usaba como gimnasio en la exclusiva península toscana del Argentario a una asociación de voluntariados.

La noticia de este único hijo adoptivo de ‘La Carrà’ ha surgido durante un proceso en el Tribunal de Roma en el que él mismo había intentado impedir un musical sobre la figura de la cantante, aunque el juez ha desestimado esa petición, según recoge ‘Il Corriere’. EFE

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