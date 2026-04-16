Ratko Mladic, el «carnicero de Bosnia», sufre un derrame cerebral, según su hijo

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El criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, que cumple cadena perpetua en La Haya, se encuentra en estado grave tras sufrir un derrame cerebral leve, informó su hijo este miércoles a la televisión pública serbobosnia.

Mladic, de 83 años, fue condenado por la Corte Penal Internacional a cadena perpetua en 2017 por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia de la década de 1990.

El excomandante serbobosnio, conocido como el «carnicero de Bosnia», fue declarado culpable por su papel en el asedio de Sarajevo y en la masacre de Srebrenica de 1995, en la que murieron 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios.

Darko Mladic declaró el miércoles a la cadena de televisión RTRS que el viernes le contactó una médica que tenía permiso de la ONU para informarle sobre el estado de salud de su padre.

«Me explicó brevemente que creen que se trató de un ictus silencioso (leve), que lo habían trasladado a un hospital civil y que había regresado (a la prisión) tras someterse a pruebas de imagen y exámenes», afirmó.

Según Darko Mladic, el estado de su padre empeora día a día: «La situación es muy grave».

Mladic fue detenido en Serbia en 2011 después de pasar 16 años prófugo.

Las autoridades de la Corte, un órgano adscrito a la ONU con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, no han hecho ningún comentario oficial sobre su estado de salud.

Los abogados de Mladic piden con frecuencia la libertad condicional de su defendido por su frágil estado de salud.

En julio de 2025, la Corte denegó una solicitud de libertad porque el exmilitar no sufre una «enfermedad terminal aguda».

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