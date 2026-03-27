RDC y China firman un acuerdo de cooperación minera en medio de competencia por recursos

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Nairobi, 27 mar (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) y China firmaron un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación en el sector minero, informó el Gobierno congoleño, en un contexto marcado por la competencia global por el acceso a los minerales estratégicos que posee África.

El acuerdo fue firmado este jueves en Pekín por el ministro de Minas de la RDC, Louis Watum Kabamba, y el ministro de Recursos Naturales del gigante asiático, Guan Zhi’ou, cuyo país ya tiene un amplio control del sector minero congoleño, según un comunicado recogido este viernes por medios locales congoleños.

El pacto establece un «marco de cooperación estructurado basado en la consulta continua, el respeto al marco jurídico y normativo congoleño, la protección de las inversiones y el fomento del procesamiento local de los recursos naturales», detalló Kinsasa.

«Las Partes también acordaron establecer un mecanismo de diálogo y seguimiento para acompañar la ejecución de proyectos, en particular en lo que respecta al cumplimiento normativo, en un entorno de inversión estable, transparente y seguro», añadió.

Con este documento, dijo el Ejecutivo congoleño, la RDC «reafirma su compromiso de construir un sector minero moderno, responsable y generador de valor, plenamente integrado en las dinámicas económicas mundiales, al servicio de su industrialización, de su soberanía económica y del bienestar sostenible de su población».

El acuerdo fue rubricado en un contexto de tensión geopolítica y competencia global por el acceso a los minerales africanos y congoleños, como el cobalto o el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

En este sentido, el pasado diciembre, Estados Unidos auspició la firma en Washington de un acuerdo de paz entre la RDC y la vecina Ruanda, país que apoya al poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en sus combates en el este congoleño.

Ese pacto incluye un componente económico, al conceder a EE.UU. acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

Otro ejemplo de esa competencia es el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la RDC y Zambia a través de Angola y con el que Occidente busca ganarle terreno a Pekín en el abastecimiento de minerales africanos.

China, sin embargo, va años por delante de las potencias occidentales en cuanto a su presencia en África y ha respaldado la construcciones de numerosas infraestructuras a través de la Nueva Ruta de la Seda, una iniciativa adoptada en 2013 como proyecto estrella de la política exterior del presidente chino, Xi Jinping. EFE

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