Reacciones alrededor del mundo ante la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei

4 minutos

Irán confirmó este domingo la muerte de Alí Jamenei, abatido en la operación estadounidense-israelí lanzada la víspera.

Estas son las principales reacciones internacionales a la desaparición del guía supremo iraní.

– Irán

Vengar al guía supremo es un «deber y derecho legítimo» para la república islámica, afirmó el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

La muerte de Jamenei constituye una «declaración de guerra contra los musulmanes, y en particular contra los chiitas, en todo el mundo», sostuvo en un comunicado difundido por la televisión estatal.

– Estados Unidos

«Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre», escribió el presidente estadounidense, Donald Trump.

– Israel

«Se ha hecho justicia y el eje del mal ha sufrido un duro revés (…) Seguiremos actuando con firmeza para proteger al Estado de Israel», declaró el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

– Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán sus «más sinceras condolencias» por el «asesinato» de Jamenei.

El fallecido líder iraní «será recordado como un destacado estadista que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes», señaló Putin en una carta al presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

– China

El gobierno chino «condenó enérgicamente» la muerte de Jamenei.

La operación que mató a Jamenei fue «una grave violación de la soberanía y la seguridad de Irán, un atropello a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y a las normas básicas de las relaciones internacionales», señaló la Cancillería china en una nota.

– Unión Europea

La muerte de Jamenei marca «un momento determinante en la historia de Irán. Lo que viene después es incierto», señaló en la red X la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

«Ahora existe un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su pueblo pueda tener mayor libertad para moldear», añadió.

Kallas agregó que mantenía contactos con «aquellos de la región que cargan con el peso de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas de desescalada».

– Francia

«El mulá Jamenei era un dictador sanguinario que oprimió a su pueblo, humilló a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, y es todavía recientemente responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región», apuntó una portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon.

«Por tanto, no podemos sino satisfacernos de su desaparición», remató.

– Reino Unido

«Pocas personas llorarán» la muerte de Jamenei, aseguró el secretario británico de Defensa, John Healey, al considerar que «Irán y el régimen que dirigió durante tanto tiempo son una fuente de mal».

«La preocupación ahora, por supuesto, es que este régimen está arremetiendo de forma cada vez más indiscriminada y extendida, y la gente estará realmente preocupada porque ya no se trata solo de objetivos militares», agregó.

– Australia

La muerte del guía supremo iraní «no será llorada», reaccionó el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Jamenei «fue responsable del programa nuclear y balístico del régimen, del apoyo prestado a grupos armados y de los brutales actos de violencia e intimidación cometidos contra su propio pueblo», dijo Albanese.

– Irak

El influyente dirigente chiita Muqtada al Sadr anunció tres días de luto en Irak. «Con profunda tristeza e inmenso dolor presentamos nuestras condolencias a todo el mundo islámico por el martirio del líder de la revolución islámica», escribió en X.

– Hamás

El grupo islamista palestino Hamás condenó un «crimen abominable» en un comunicado. EEUU e Israel «tienen plena responsabilidad por esta agresión flagrante y este crimen atroz», consideró.

– Hijo del sah de Irán

«Con su muerte, la república islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia», celebró en X el hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi.

«A las fuerzas armadas, de seguridad y a la policía: todo intento de sostener a un régimen que se está derrumbando está condenado al fracaso», añadió.

– Hezbolá

El grupo armado libanés proiraní Hezbolá «enfrentará la agresión» estadounidense-israelí que costó la vida a Jamenei, afirmó el domingo en un comunicado Naim Qasem, líder de esa organización.

«Cumpliremos con nuestro deber enfrentando la agresión», aseguró, y añadió que «sean cuales sean los sacrificios, no abandonaremos (…) el bando de la resistencia».

burs/ahg/jvb