Reales logran acuerdo por dos temporadas con el venezolano Salvador Pérez

2 minutos

Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- Los Reales de Kansas City anunciaron este martes que extendieron por dos temporadas el acuerdo con su capitán y receptor venezolano, Salvador Pérez, de 35 años, quien ha jugado 14 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas.

Los Reales contaban con una opción que mantendría a Pérez en el club para la temporada de 2026 por 13.5 millones de dólares, pero ahora con este nuevo pacto se aseguran de tenerlo hasta el final de la campaña de 2027.

“Salvy es una leyenda de los Reales y uno de los jugadores más importantes que esta franquicia ha tenido. Teníamos la opción para el próximo año, pero todos sabían que queríamos que su legado con nosotros continuara más allá de eso. Valoramos el compromiso de Salvador con los Reales, y estamos igual de entusiasmados que nuestros fanáticos”, dijo J.J. Picollo, gerente general de los Reales, sobre el acuerdo alcanzado con Pérez.

En los Reales, Pérez ha obtenido cinco Guantes de Oro y cinco Bates de Plata, ha sido nueve veces escogido al Juego de Estrellas, así como también fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial ganada por el club en el 2015.

Pérez también tiene un liderato de jonrones y de remolcadas, cuando fletó 48 cuadrangulares y empujó 121 carreras en el 2021. En esta campaña bateó 30 jonrones e impulsó 100 carreras.

Robert, Muñoz y Durán acuerdan con sus equipos

En otros movimientos relacionados con peloteros latinos, el jardinero cubano Luis Robert continuará una temporada más con los Medias Blancas, luego de que la novena de Chicago ejerciera su opción por 20 millones.

Los Marineros seguirán con el cerrador mexicano Andrés Muñoz, luego de activar la opción por siete millones de dólares para el próximo año. Muñoz salvó 38 partidos, con efectividad de 1.73 y fue una pieza clave para que los de Seattle avanzaran a la postemporada en la Liga Americana.

Los Medias Rojas llegaron a un acuerdo por 7.7 millones de dólares con el jardinero mexicano Jarren Durán para el 2026. Esto evitó que Boston y el veloz bateador zurdo tuvieran que apelar a una audiencia de arbitraje salarial para determinar el sueldo que devengaría por sus servicios en la campaña del año próximo.

Los Cerveceros no ejercieron su opción de 12 millones de dólares con el venezolano William Contreras, con quien tendrán que pactar un nuevo salario o asistir a una audiencia de arbitraje salarial, donde ambas partes mostraran sus argumentos y un juez particular determinará quién tiene la razón en las ofertas que presenten. EFE

dep-hr/car