Reapertura de grandes hoteles impulsa el turismo en Jamaica tras daños del huracán Melissa

2 minutos

San Juan, 4 abr (EFE).- La reapertura esta semana de dos grandes hoteles en Jamaica representa un paso importante en la recuperación del sector turístico del país caribeño, tras la devastación causada por el huracán Melissa en octubre pasado.

Después de meses de trabajos de reconstrucción, necesarios por los graves daños provocados por el huracán de categoría 5, los últimos complejos hoteleros en abrir sus puertas han sido Eclipse at Half Moon Resort y Bahia Principe.

El ministro jamaicano de Turismo, Edmund Bartlett, declaró que con la reapertura de estos hoteles el sector turístico continúa su «sólida recuperación», según publicó este sábado la prensa local.

El Bahia Principe Runaway Bay Hotel cuenta con más de 600 habitaciones y el reinicio de sus operaciones supone el regreso a sus puestos de trabajo de cerca de 800 empleados.

«Hubo esfuerzo, hubo resolución, hubo determinación para reconstruir y seguir adelante», dijo el director general del hotel, Jonay Guerra.

El Eclipse at Half Moon Resort, de cinco estrellas y 57 habitaciones, además de 11 villas renovadas, permanecía también cerrado desde el paso del huracán, que impactó Jamaica el 28 de octubre de 2025.

«El Ministerio de Turismo anunció una visión ambiciosa para reinventar el sector con una infraestructura más sólida, una mayor oferta de paquetes todo incluido y un renovado enfoque centrado en la calidad del destino», afirmó Bartlett.

Melissa dejó numerosos hoteles e infraestructura dañados a lo largo de las costas oeste y norte de la isla, lo que supuso un duro golpe para el sector turístico, que es vital para la economía de Jamaica ya que supone la principal fuente de ingresos por divisas del país.

Antes del huracán, el Gobierno jamaicano esperaba que la industria turística creciera un 7 % en la temporada de invierno y se preparaba para recibir a unos 4,3 millones de visitantes.

El potente huracán causó en Jamaica al menos 45 muertos y catastróficos daños, valorados preliminarmente en unos 9.000 millones de dólares. EFE

mv/vh