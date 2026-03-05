Rebelo de Sousa se despide del Gobierno de Luís Montenegro: ‘Fuimos felices y lo sabíamos’

3 minutos

Lisboa, 5 mar (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cuyo mandato expira el próximo lunes, se despidió este jueves del Gobierno de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, cuya relación describió como: ‘Fuimos felices y lo sabíamos’.

En su despedida, Rebelo de Sousa encabezó este jueves de manera excepcional la reunión semanal del Consejo de Ministros y después compareció ante la prensa junto a Montenegro en el palacete de São Bento, residencia oficial del primer ministro.

El mandatario recordó que en su día definió los nueve años que cohabitó con los Ejecutivos del socialista António Costa (2015-2024), actual presidente del Consejo Europeo, con un ‘éramos felices y no lo sabíamos».

«Aquí lo describiría como ‘fuimos felices y lo sabíamos’, por lo que ambas situaciones se complementan y son gratificantes», dijo Rebelo de Sousa, que el lunes dará el relevo tras diez años en la Jefatura de Estado al exministro socialista António José Seguro, ganador de las pasadas elecciones presidenciales.

Por su parte, Montenegro prefirió quedarse con la frase ‘fuimos felices y eficaces» para calificar estos más de dos años en los que él ha estado al frente del Gobierno y Rebelo de Sousa en la Presidencia.

Rebelo de Sousa agregó que en este tiempo la cooperación institucional ha sido permanente con el Ejecutivo y han coincidido en lo esencial respecto a las estrategias a nivel interno y externo «en un momento muy difícil para el mundo, Europa y Portugal».

Destacó que se ha tratado también de una colaboración «personal», facilitada por el hecho de que conocía a Montenegro desde hace décadas.

«He dicho que hubo un ciclo de 50 años de democracia portuguesa que se cerró en 2024-2025, ya está cerrado, con la aproximación de la celebración (del 50 aniversario) de la entrada en vigor de la Constitución. Algunos protagonistas de ese ciclo ya desaparecieron, otros están entre nosotros más lejos de la vida política», explicó.

Rebelo de Sousa apuntó que ahora se abre un nuevo ciclo, con Montenegro como uno de los nuevos protagonistas, y a partir del lunes, Seguro.

Aseguró que con su salida de la Presidencia va a terminar con su «intervención política» y en la vida pública portuguesa, porque cuando se deja un puesto de este calibre «se debe salir de escena».

Por su parte, Montenegro explicó que si hay algo que ha caracterizado a Rebelo de Sousa este tiempo ha sido que «siempre ha estado al tanto de todo y ha estudiado en profundidad el alcance de las decisiones políticas».

«Puedo hacer hoy la confidencia de que, no pocas veces, he recurrido a su conocimiento técnico-jurídico, su conocimiento de la realidad concreta de las cuestiones que era importante abordar», apuntó el primer ministro. EFE

