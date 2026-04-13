Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registra 2.484 agresiones en 2025

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Tegucigalpa, 13 abr (EFE).- La Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos en Honduras registró 2.484 agresiones de diverso tipo en 2025, según el ‘Informe Caminando nuestra justicia’, que presentaron este lunes en Tegucigalpa.

El informe señala que las agresiones fueron contra defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y comunidades en Honduras, y que al menos 1.122 ocurrieron en el departamento de Colón, al este del país, que representan el 45 % de la totalidad de las agresiones.

Según las defensoras, el año 2025 «estuvo marcado por un proceso electoral viciado por el fraude, la corrupción y una política de intervención ejercida por Estados Unidos», y en ese contexto sus organizaciones y pueblos continúan «luchando para vivir y vivir bien y caminando juntas para hacernos justicia».

De las 2.484 agresiones, 348 fueron ataques personales contra defensoras específicas, 230 contra organizaciones afectando su prestigio, identidad o su labor de defensa, y 1.906 correspondieron a agresiones colectivas, añade el estudio.

Además, indica que en el departamento de Colón, una zona conflictiva por reclamos de tierras que hacen campesinos, se registraron «numerosas incursiones y ataques armados en contra de cooperativas campesinas, comunidades garífunas (negras), así como desalojos e intentos de desalojos».

Entre otros departamentos que registran agresiones a defensoras de derechos humanos figuran Atlántida (325), Francisco Morazán (261), Yoro (151), Comayagua (137), Cortés (115) e Intibucá (102).

El estudio también subraya que «el 68 % de las agresiones ocurrieron mientras las defensoras defendían la tierra, territorio y bienes comunes y un 13 % defendían la verdad, justicia o reparación».

La violencia «obedece a una crisis que vive el país»

«Nuevamente, al igual que 2024, el agresor que más ataques acumula es el Estado. El 45 % de las agresiones se perpetra entre policías, autoridades y fuerzas armadas. Por otra parte, el informe revela que, con el paso de los años, se ha identificado un patrón de agresiones hacia personas cercanas a las defensoras», señala el informe entre otras cosas.

La directora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, dijo a EFE que la violencia contra las defensoras de derechos humanos obedece a una crisis que vive Honduras y que «se refleja más en las mujeres, que somos las que pagamos esa crisis».

Agregó que los compañeros de las defensoras «muchas veces descargan su frustración, su odio y todo» contra ellas y que la violencia «es un tema que merece la atención del pueblo hondureño».

«Es un tema que ya no solamente tenemos que verlo como cifras, es un tema que debe ser como una emergencia, cada día aparecen mujeres asesinadas, cada día hay más violencia contra las mujeres», enfatizó Miranda, quien por su labor de defensora ha sufrido ataques y amenazas.

Miranda abogó por que se defina una estrategia para que la sociedad hondureña entienda que las mujeres no solamente sirven para atender la casa, sino a sus hijos y que desean vivir en un país «con el derecho a opinar, pero sobre todo, a vivir sin violencia y estar libre de violencia en todo sentido».

En su opinión, en el país pareciera que la violencia «se normaliza», algo que «es lo más grave» porque «cuando se normalizan las cosas entonces para todo mundo hay otra muerte, más otra muerte».

«Hay que ahondar en la razón de ser de esa violencia, es una cuestión estructural que ha escalado demasiado y las mujeres estamos pagando precisamente toda esa crisis que estamos viendo en este país», acotó. EFE

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