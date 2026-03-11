Registran inmuebles en España, Polonia y Alemania en operación contra editorial neonazi



Berlín, 11 mar (EFE).- Una serie de inmuebles en España, Polonia y Alemania fueron registrados este miércoles por la policía en el marco de una operación de las autoridades germanas contra una editorial neonazi, según informó en un comunicado la Fiscalía de Karlsruhe, en el sur del país.

En un comunicado conjunto con la Oficina de Investigaciones Criminales de la región de Baden-Württemberg, la fiscalía señaló que la editorial ‘Der Schelm’ lleva años en la diana de los investigadores alemanes por distribuir publicaciones «con contenidos antisemitas y que incitan al odio», así como escritos en los que se niega el Holocausto, todo ello delito en Alemania.

Con ayuda de las autoridades locales, fueron registrados diez viviendas y locales comerciales en cinco regiones alemanas, en el sur, este y oeste del país, así como otros cuatro inmuebles situados en España y Polonia.

En ellos se incautaron para utilizar como evidencia «publicaciones impresas, listas de pedidos, material de propaganda y objetos de enaltecimiento nacionalsocialista, así como dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos».

El comunicado recordó que, en Alemania, las autoridades habían logrado ya limitar las actividades de la editorial a través de varias condenas a implicados, pero que después se hallaron indicios de que los responsables habían creado nuevas estructuras de impresión y difusión.

Una empresa en Málaga, vinculada a la editorial

En estos momentos, la Fiscalía de Karlsruhe investiga a un total de ocho sospechosos por un posible delito de incitación al odio realizado de forma conjunta en al menos 488 casos, mientras que estima que el cabecilla de la red, de 61 años, se oculta en Rusia.

De acuerdo con informaciones de la televisión pública alemana RBB, en Polonia ha sido registrada una imprenta, mientras que en España se trata de un almacén, así como de un inmueble particular y un local de empresa, vinculados a un extremista de derechas alemán identificado como ‘W.’ que está cumpliendo condena por incitación al odio en Brandeburgo, y a su mujer.

Según este medio, ‘Der Schelm’ se dedica a imprimir escritos y libros históricos de contenido antisemita como ‘Los protocolos de los sabios de Sión’ o ‘Mein Kampf’, libros infantiles de la época del Tercer Reich, así como pasquines racistas y negacionistas del Holocausto.

A través de una página web registrada en Estonia, la editorial aprovisionaba a más de 11.000 clientes de todo el mundo, de acuerdo con RBB, y usaba para los pagos una red de cuentas repartidas por Europa, una de ellas perteneciente a una empresa en Málaga vinculada a ‘W.’. EFE

