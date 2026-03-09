Rego «no tiene duda» de que España aprobará un escudo social por los impactos de la guerra

Bruselas, 9 mar (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó este lunes que «no tiene ninguna duda» de que España aprobará un escudo social para proteger a los españoles ante las consecuencias económicas de la guerra en el Oriente Medio.

«No tengo ninguna duda, estamos trabajando precisamente para adelantarnos a esto. Habrá escudo social que proteja a las personas trabajadoras, a la mayoría social de nuestro país de cualquier efecto que tenga la guerra», dijo Rego a la prensa a su llegada a un Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea.

La ministra insistió en que el Gobierno de coalición progresista aprobará el escudo social «como hemos hecho en otras ocasiones, trabajando con mucha determinación».

«Somos un gobierno que desde el primer momento hemos dicho sí a los derechos humanos, al respeto al derecho internacional, a la paz y al diálogo, y a proteger los intereses de nuestra gente y de nuestro pueblo. Es en lo que estamos trabajando con determinación», aseveró.

Entre las medidas que contempla el Ejecutivo están el bono eléctrico o la llamada «excepción ibérica», que desvincula a la península de los precios de la electricidad de la UE, explicó por su parte esta mañana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Hace dos semanas, el Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, derogó por segunda vez en un mes el escudo social que prorrogaba la suspensión de los desahucios de familias vulnerables o la prohibición de cortar los suministros básicos, entre otras medidas.

Sin embargo, el Ejecutivo apela ahora a la urgencia derivada de los impactos económicos de la guerra en Oriente Medio, que ya ha hecho aumentar los precios del petróleo y el gas ante los temores de suministro, para activar un nuevo escudo social.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, convocó el pasado jueves a la patronal y a los agentes sociales para abordar posibles medidas de protección. EFE

