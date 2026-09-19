Reina la incertidumbre en el pulso electoral entre SPD y AfD en Mecklemburgo-Antepomerania

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(Actualiza tras el cierre de campaña de AfD en Scwherin con Ulrich Siegmund)

Salvador Martínez Mas

Schwerin (Alemania), 19 sep (EFE).- La primera ministra de Mecklemburgo-Antepomerania y candidata socialdemócrata Manuela Schwesig, y su rival del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), Leif-Erik Holm, mostraron este sábado en declaraciones a EFE incertidumbre ante el resultado de la cita con las urnas del domingo, en la que ambos luchan por el escaño de la circunscripción Schwerin I.

Esa área electoral se encuentra en el centro histórico de esta ciudad que no llega a los 100.000 habitantes y que estos días luce abundantes carteles de Schwesig, cuyo liderazgo parece ser el principal argumento del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en una región a orillas del mar Báltico donde ella gobierna desde 2017 y que está en manos socialdemócratas desde 1998.

En esa céntrica zona de Schwerin, donde se encuentra el lago artificial de unas doce hectáreas que domina el casco histórico, compareció Schwesig para participar en un acto benéfico de Unicef en el que no hizo declaraciones políticas aunque después reconoció a EFE que en la campaña electoral ella lucha por cada voto.

Schwesig quiere ser la primera

«Esa encuesta nos motiva pero no es suficiente. Necesitamos un resultado en el que seamos los primeros. Por eso luchamos por cada voto», dijo al ser preguntada sobre el estudio de opinión a cargo del instituto Forschungsgruppe Wahlen para la cadena de televisión pública ZDF que situaba el jueves a SPD en cabeza, con un 37 %.

Ese sondeo atribuía a AfD un 36 % y la devolvía a la posición de segunda fuerza demoscópica que ha ocupado el SPD desde el verano de 2023.

No lejos del lago, en otra céntrica plaza, junto a otras pequeñas carpas electorales, Holm concedía a EFE que la campaña es «una carrera muy igualada».

«Estaba claro que con la polarización que ha causado Manuela Schwesig con su ‘yo o AfD’ ha recogido muchos votos, también de la CDU, que está ahora sólo justo por encima del 5 %», explicó el aspirante de AfD, que pasó buena parte de la jornada electoral saludando a votantes en el centro de Schwerin, antes de poner rumbo al acto de cierre de campaña.

Holm, con el vencedor de Sajonia-Anhalt

En dicho mitin, Holm fue arropado, entre otros, por Ulrich Siegmund, candidato de AfD que ganó de forma arrolladora en Sajonia-Anhalt y quien electrizó a los asistentes que llenaron la plaza del mercado de Schwerin.

Pocos miles de personas corearon el nombre de Siegmund al escucharle sus conocidos lemas como «todo es posible» o «ahora empieza todo» y, Gina, una joven con una gran bandera de Alemania, dijo a EFE que prefiere «el carisma» del ganador de Sajonia-Anhalt al propio Holm.

Con su conocido tono optimista, Siegmund recordó a los presentes que, tras quedarse AfD a las puertas de la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt, «cada voto cuenta».

«Es una carrera ajustada. Queremos acabar los primeros y los últimos metros son justamente importantes», según Holm, deseoso de obtener el encargo de gobernar con una victoria el domingo.

Esa opción, sin embargo, parece la más remota dada la falta de socios con los que AfD podría formar una coalición.

Ambos pedían medidas contra el alza del combustible

La primera ministra regional también se mostró orgullosa de su trabajo desde Mecklemburgo-Antepomerania, pues, según dijo, su Ejecutivo siempre había pedido ayudas frente al alza del combustible del Gobierno federal, en manos del canciller Friedrich Merz, gracias a una coalición de cristianodemócratas y SPD.

«En verano ya me empleé ante el canciller para que tengamos un tope al precio del combustible y que baje el precio de la gasolina y ahora vienen esas medidas», indicó la primera ministra de una región marcada por su escasa población, que ronda el millón y medio de habitantes.

El viernes, Merz anunció la introducción de una rebaja de impuestos de aproximadamente 17 céntimos por litro de gasolina y diésel.

Esa una «importante» noticia, según Schwesig, pero era algo que generaba las críticas de Holm por ser, en su opinión, «cartuchos de campaña electoral» utilizados a dos días de la votación del domingo.

«Las medidas de alivio eran necesarias desde hace tiempo. Tenemos en Mecklemburgo-Antepomerania los salarios más bajos, la gente tiene que hacer largos trayectos para ir a trabajar, y ya no renta ir a trabajar, y por eso pedimos a principios de verano rebajar los impuestos» al combustible, concluyó. EFE

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