Reino Unido, Francia y Alemania: alto el fuego en Ucrania con respeto a intereses europeos

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Londres, 7 jun (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reunieron este domingo en Londres con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y firmaron una declaración conjunta en la que se pronunciaron a favor de un alto el fuego con Rusia que tenga en cuenta los intereses europeos.

El objetivo del alto el fuego, hasta ahora rechazado por el Gobierno del presidente Vladimir Putin, no es impedimento para que al mismo tiempo los firmantes de la declaración se hayan manifestado a favor de «una presión continua sobre la economía de guerra de Rusia».

El compromiso sería para que Ucrania pasara «a escala la producción de intereceptores y de desarrollar conjuntamente capacidades antimisiles y de ataques en profundidad».

La reunión de hoy se produce tras un fin de semana en el que Ucrania atacó la ciudad de San Petersburgo durante una cumbre económica rusa, y hoy Rusia respondió bombardeando la región ucraniana de Chernóbil.

Sin embargo, cada ves es más patente la voluntad de Ucrania de alcanzar un alto el fuego, como quedó expresado en una carta que Zelenski hizo llegar el pasado jueves al presidente ruso, quien se refirió a ella con desprecio.

Hoy los líderes europeos acotaron las condiciones que tendría que reunir ese eventual alto el fuego: que sea completo e inmediato; que la línea de combate actual sirva «como punto de partida para las negociaciones» pero sin que las fronteras sean modificadas a la fuerza; y finalmente, que Ucrania disponga de «garantías de seguridad robustas y jurídicamente vinculantes».

Como cuarta condición habría una congelación de los bienes rusos hasta que Moscú pague a Ucrania una indemnización de guerra; y por último, que todo acuerdo sea sometido al visto bueno de la UE y de la OTAN.

En conclusión, Reiteraron la conveniencia de un diálogo directo entre Rusia y Ucrania «con participación activa de EE.UU. y de la UE, para llegar a un alto el fuego y proseguir así las negociaciones». EFE.

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