Reino Unido apoya una iniciativa franco-mexicana para limitar el veto en la ONU

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Reino Unido apoya la iniciativa franco-mexicana para limitar el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en caso de atrocidades masivas, anunciaron el lunes los jefes de la diplomacia de Francia y de México.

En total, 128 países expresaron su respaldo a esta declaración política, indicaron Jean-Noël Barrot y Roberto Velasco Álvarez en un comunicado conjunto publicado al margen de la Asamblea General de la ONU.

Reino Unido se convierte así «en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad en asumir este compromiso voluntario» después de Francia, indicó el texto.

El umbral simbólico de dos tercios de los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas está a punto de alcanzarse.

Francia y México celebran «el renovado impulso a favor» de suspender el veto en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos a gran escala.

En los últimos cuatro meses, 21 Estados adicionales de África, América Latina y el Caribe, así como de Asia, han anunciado su adhesión a la iniciativa, presentada originalmente por Francia y México en 2015.

«Mediante su apoyo a la declaración política, los Estados demuestran su compromiso de garantizar que el Consejo de Seguridad pueda ejercer plenamente su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», estimaron Barrot y Velasco Álvarez.

El funcionamiento del Consejo de Seguridad está ampliamente paralizado por los vetos, en particular de Rusia y de Estados Unidos. El bloqueo provoca críticas sobre la ineficacia de la ONU para influir en la resolución de los conflictos.

Dt/rh/cyb/ad/mvl