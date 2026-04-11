Reino Unido pausa el acuerdo para entregar islas Chagos a Mauricio tras oposición de Trump

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Londres, 11 abr (EFE).- El Reino Unido pausó el acuerdo para otorgar la soberanía de las islas Chagos, en el océano Índico, a Mauricio, después de que los Estados Unidos no confirmasen formalmente su aprobación y su presidente, Donald Trump, exigiera al Gobierno británico no «perder el control» del archipiélago, publican este domingo medios británicos.

Funcionarios del Ejecutivo laborista de Keir Starmer citados por la cadena pública BBC declararon que, si bien no abandonan por completo el acuerdo, se les ha agotado el tiempo para aprobar la legislación -que estaba en etapas finales de su tramitación- antes de que el Parlamento se prorrogue en las próximas semanas.

Además, el periódico británico ‘The Times’ indicó que el proyecto de ley que sustenta el acuerdo no se incluirá en el denominado ‘Discurso del Rey’ del próximo mes, después de que Trump, que sí que había apoyado inicialmente el tratado sobre Chagos, retirase su apoyo en enero en medio de las disputas territoriales sobre Groenlandia y lo calificase como un acto de «gran estupidez».

El acuerdo, anunciado por Londres en octubre de 2024 y rubricado por Starmer en mayo del 2025, contempla la cesión de la soberanía de la antigua colonia británica a Mauricio e implica un arrendamiento de la base militar británico-estadounidense de la isla de Diego García por 101 millones de libras (115,8 millones de euros) por 99 años.

El Reino Unido todavía no habría recibido un intercambio formal de cartas por parte de los Estados Unidos, un requisito legal indispensable para la entrada en vigor del acuerdo, que pretendía poner fin a una larga disputa territorial iniciada con la independencia de Mauricio en 1968.

La principal preocupación para Estados Unidos es, precisamente, el futuro de Diego García, por su posición geoestratégica clave. Recientemente, Starmer permitió a Washington utilizar la base militar en sus ataques contra Irán durante la guerra y Teherán respondió con un ataque con misiles dirigido contra la isla.

Días antes del estallido del conflicto en Oriente Medio, Trump ya avisó en su red Truth Social que, en caso de no llegar a un acuerdo con la república islámica, los Estados Unidos necesitarían hacer uso de la base en Chagos para «erradicar» un ataque de Teherán y dijo expresamente: «¡NO ENTREGUEN A DIEGO GARCÍA!».

También en enero, cuando tenía en el punto de mira la compra de la isla de Groenlandia, el jefe de la Casa Blanca se refirió a Chagos utilizando el mismo argumentario que con el territorio del Ártico y asegurando que, de no controlar del archipiélago, China o Rusia lo harían.

Por su parte, Mauricio afirmó en marzo que consideraba emprender acciones legales ante el retraso de la ratificación del acuerdo con el Reino Unido. EFE

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