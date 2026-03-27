Relatores de la ONU se muestran alarmados por ataques contra líderes indígenas en Ecuador

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Ginebra, 27 mar (EFE).- Tres relatores especiales de la ONU se mostraron alarmados este viernes por los ataques contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos en Ecuador.

Los expertos denunciaron en un comunicado el uso excesivo y hasta letal de la fuerza en protestas, con detenciones arbitrarias y acusaciones de terrorismo.

Además, las comunidades indígenas sufrieron la congelación de muchas de sus cuentas bancarias y no se les garantizó la defensa legal necesaria en detención.

Por otro lado, los relatores expresaron también su preocupación por el avance de proyectos extractivos en territorios indígenas sin el consentimiento «libre, previo e informado» de estos pueblos.

Los relatores le pidieron al Gobierno de Ecuador la investigación sobre estas presuntas violaciones de derechos y la rendición de cuentas, así como el respeto de las normas internacionales.

«Esperamos mantener un diálogo con el Gobierno (…), en un país que alguna vez fue considerado un referente en la región en materia de derechos de los pueblos indígenas», subrayaron.

En el comunicado participaron los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas, Albert K. Barume; sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero; y sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor. EFE

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