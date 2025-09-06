Remesas a Guatemala desde EE.UU. suben 19,5% a agosto y suman a 16.861 millones de dólares

Ciudad de Guatemala, 6 sep (EFE).- Las remesas familiares desde Estados Unidos a Guatemala subieron un 19,5 % interanual hasta agosto y sumaron 16.861,7 millones de dólares, según datos del Banco de Guatemala (Central) difundidos este sábado.

En agosto, ingresaron al país 2.368 millones de dólares en remesas, la mayor cuantía en un mes durante este año y ligeramente por encima de los 2.366 millones de dólares registrados en julio pasado, precisó el banco central en un informe.

En 2024, Guatemala estableció un récord de remesas familiares, con el envío de 21.510 millones de dólares, lo que representó un aumento del 8,6 % respecto al año anterior.

Según estimaciones oficiales, las remesas de Guatemala equivalen al 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Las proyecciones del Banco Central de Guatemala indican que al cierre de 2025 el ingreso por remesas podría alcanzar los 24.521 millones de dólares.

Fuentes oficiales han indicado que el aumento en el envío de remesas se debe al temor de los migrantes guatemaltecos de ser deportados, tras las nuevas políticas de la administración del presidente Donald Trump.

Cifras oficiales estiman que 2,1 millones de guatemaltecos envían remesas desde Estados Unidos a 1,7 millones de hogares, lo que impacta indirectamente a alrededor de siete millones de personas.

De acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), de enero al 4 de septiembre de 2025 han sido retornados 31.876 guatemaltecos desde Estados Unidos. EFE

