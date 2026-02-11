Remiten a la justicia señalamientos sobre un diplomático francés mencionado en los archivos Epstein

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció el martes que remitió a la justicia «presuntos hechos» que implican a un diplomático francés mencionado en los archivos Epstein.

Los nombres de numerosos políticos y figuras influyentes en el mundo aparecieron en la enorme cantidad de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, divulgados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en cumplimiento de una ley de transparencia.

Barrot publicó el martes por la noche en X la carta que dirigió a la fiscalía para «señalar los presuntos hechos que implican al señor Fabrice Aidan».

En un mensaje junto a la misiva, el ministro señaló: «Ordeno además una investigación administrativa para contribuir al trabajo de la Justicia y abro un procedimiento disciplinario».

Fabrice Aidan es «secretario principal de Asuntos Exteriores, en situación de excedencia por motivos personales y desempeña funciones en el sector privado», indica Barrot en su carta.

Aidan trabajaba en el grupo energético Engie, pero la empresa informó a la AFP que fue suspendido «debido a los elementos que han llegado a nuestro conocimiento y que han sido difundidos en algunos medios, relativos a un periodo anterior a su incorporación al grupo».

Según una publicación de Radio Francia, entre 2007 y 2017, Aidan «intercambió decenas de correos electrónicos directos y a veces cercanos con Epstein» y «participó en numerosas cadenas de correos que incluían al empresario estadounidense y a miembros de su círculo más próximo».

Jeffrey Epstein, un financista estadounidense condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor, fue hallado muerto en prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual de menores.

Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos de todo el mundo, especialmente después de 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

En Francia, el exministro de Cultura y figura del Partido Socialista, Jack Lang, se vio obligado a dimitir de sus funciones como presidente del Instituto del Mundo Árabe.

