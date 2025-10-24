Renuncia el ministro de Justicia de Colombia y advierte sobre «traidores» en el Gobierno

Bogotá, 24 oct (EFE).- El ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, renunció este viernes tras cuatro meses en el cargo, en medio de su disputa con el procurador, alegando que desea concentrarse en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe para impedir que la justicia absuelva «a un criminal de guerra».

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, fechada hoy en París, el ministro advirtió al mandatario que hay «traidores» en su Gobierno, aunque afirmó que su «sola razón» para renunciar es «la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez».

Ese tribunal revocó esta semana la sentencia de primera instancia que condenaba a doce años de cárcel domiciliaria a Uribe (2002-2010), de 73 años y uno de los políticos más influyentes en Colombia, por sobornar a exparamilitares para que no lo vincularan con la creación de un grupo armado ilegal y lo absolvió de todos los cargos.

«Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda, y seguirá, por ahora, suelto», señaló en la misiva Montealegre, considerado víctima dentro del proceso contra Uribe, a quien calificó de ser «un hombre tenebroso, que ha sembrado de terror y violencia» y «un político vinculado al narcotráfico».

La renuncia de Montealegre ocurre un día después de que anunciara la publicación del borrador de un polémico proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Carta Magna colombiana de 1991, una iniciativa respaldada por Petro, quien convocó para esta tarde una concentración en el centro de Bogotá con el fin de recoger firmas para ese propósito.

También se produce luego de que el ministro solicitara medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que los procesos disciplinarios iniciados por la Procuraduría (Ministerio Público) en su contra limitaran su libertad de expresión y su derecho a la igualdad ante la ley.

El ente de control le abrió dos investigaciones, una de ellas a raíz de la denuncia del expresidente Uribe, que lo acusó de promover mensajes de odio e información falsa en el marco de su proceso judicial.

«Protegido también en este momento por un funcionario oscuro (…) el procurador general de la nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia», afirmó Montealegre en el documento.

El ministro concluyó su carta con un agradecimiento a Petro por su confianza y una advertencia: «Cuídese mucho, en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas», afirmó. EFE

