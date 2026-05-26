Renuncia el presidente de la mayor empresa público-privada de litio en Chile

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Máximo Pacheco, presidente del directorio de Nova Andino Litio, una gigantesca empresa público-privada de litio chilena, renunció el lunes a su cargo tras diferencias con el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

Chile tiene las mayores reservas probadas de litio del mundo y es, después de Australia, el segundo mayor productor mundial este metal, utilizado para la producción de baterías de autos eléctricos.

Pacheco renunció a la empresa litífera el mismo día que culminó su periodo de cuatro años como presidente de la estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo.

La gigante estatal quedó a cargo de la explotación del litio, para la cual se asoció con la privada SQM y en conjunto, formaron en diciembre pasado la sociedad Nova Andino, que hoy genera el 14% de la producción mundial de este metal.

Aunque se esperaba que tras su renuncia a Codelco se centrara en la administración de Nova Andino Litio, el economista decidió renunciar también a esta posición tras acusar «una ofensiva» en su contra desde el Ejecutivo.

«Como no quiero motivar una odiosa controversia (…) he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de director de Nova Andino Litio», dijo Pacheco en una carta enviada a la empresa y difundida en la prensa.

El gobierno ha sido crítico de Pacheco y su gestión de Codelco, a la que acusa de tener problemas de seguridad y producción.

«Valoramos la decisión de Máximo Pacheco de dejar la presidencia de Nova Andino Litio. (…) Se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia en la gestión», dijo el ministro de Minería, Daniel Mas, en una publicación en X.

Nova Andino Litio nació en diciembre pasado tras un acuerdo entre Codelco y SQM, una minera privada, para potenciar la explotación de litio en el Salar de Atacama, en el norte del país.

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