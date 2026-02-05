República Dominicana acogerá en 2026 un diálogo regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos

2 minutos

Santo Domingo, 5 feb (EFE).- La República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos (EUA) acordaron este jueves, mediante una carta de intención, celebrar en territorio dominicano a finales 2026 un diálogo regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, por sus siglas en inglés) para América Latina que reunirá líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y expertos globales, informó Presidencia.

Además, en la reunión se buscará fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones y debatir «los grandes desafíos» y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.

Este encuentro regional estará orientado a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente, promover la inversión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones internacionales, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

La carta de intención fue firmada por el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum; y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra del 3 al 5 de febrero en Dubái.

La Cumbre Mundial de Gobiernos, que organizan anualmente los EUA desde 2013, pretende, según sus gestores, debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver esos retos a los que se enfrenta la humanidad.

La República Dominicana acogió ya en 2025 un diálogo del WGS, el primero realizado fuera de los EUA, indicó la el comunicado de la Presidencia.EFE

