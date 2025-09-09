The Swiss voice in the world since 1935

República Dominicana cae 3-0 ante Jordania en amistoso

Santo Domingo, 9 sep (EFE).- El seleccionado nacional de fútbol se midió este martes ante la mundialista Jordania, partido amistoso celebrado en el Amman International Stadium, donde la anfitriona se impuso con marcador de 3-0. El cotejo sirvió para evaluar a varios futbolistas de cara a los venideros compromisos oficiales.

Vieron acción en el desafío Xavier Valdez; Joao Urbáez (Marlon Mena 81’), Edgar Pujol, Miguel Ángel Beltré (José Carlos Abreu 81’), Michael Sambataro (Fabián Messina 62’); Jean Carlos López, Pablo Rosario; Lucas Bretón (Ronaldo Vásquez 54’), Júnior Firpo, Juan Pineda (Juan Familia Castillo 54’); Dorny Romero (Erick Japa 81’).

También estuvieron en el partido, aunque sin disputar minutos Miguel Lloyd, Anthony Núñez, José Francisco, Omar De La Cruz y Javier Roces, informó la gerencia de la selección.

Los tantos jordanos fueron producto de Ali Olwan a los 7’ minutos de partido, Ibrahim Sa’deh sobre la fracción 48’ y Mahammad Abu Zraiq puso cifras definitivas al 90’+3’.

La escuadra de Quisqueya generó sus oportunidades más claras por la vía aérea en el tramo final del encuentro en par de ocasiones por intermedio de Pablo Rosario y una más de Júnior Firpo, pero las definiciones se fueron ligeramente desviadas.

La selección dominicana volverá a la acción en la próxima Ventana FIFA de octubre cuando se mida ante la bicampeona del mundo y olímpica Uruguay, duelo que se efectuará en Malasia.EFE

