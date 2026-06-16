República Dominicana recibe más de 5.6 millones de visitantes entre enero y mayo de 2026

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Santo Domingo, 16 jun (EFE).- La República Dominicana recibió desde inicios de este año hasta mayo 5.641.659 visitantes, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025, informó este martes el ministro de Turismo del país, David Collado.

De dicho total, 4,147,025 viajeros llegaron por vía aérea, un 10.8 % más que en los primeros cinco meses de 2025; mientras que por vía marítima arribaron 1,494,634 cruceristas.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en los primeros cinco meses de este año fueron el de Punta Cana, con el 66 % del total; Las Américas, ubicado en la capital del país, (19 %); Cibao (10 %), Puerto Plata (5 %) y un 1 % La Romana y Samaná.

En concreto, este mes de mayo el país caribeño recibió 744,045 visitantes por vía aérea, lo que supuso un incremento de un 10,4 % respecto al mismo mes de 2025; además, en este quinto mes del año arribaron 139,881 cruceristas.

Las terminales aéreas que recibieron más vuelos con visitantes fueron el aeropuerto de Punta Cana, con un 54 %, Las Américas (28 %), Cibao (11 %), Puerto Plata (3 %), Higüero (2 %) y La Romana y Samaná (1 %).

Los países emisores que más visitantes aportaron en mayo fueron: Estados Unidos (41 %), Canadá (21 %), Argentina (7 %), Colombia (5 %) y con el 2 % Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Chile y Perú.

Además, en el periodo de enero a abril la ocupación hotelera superó el 79 %, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fue de un 4.5, en una escala de 5 puntos.

De acuerdo con el ministro, el 93 % de los visitantes afirman que regresarían a la República Dominicana y el 60 % recomendarían el destino. EFE

pma/mf