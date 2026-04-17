República Dominicana y Haití acuerdan reanudar vuelos comerciales a partir de mayo

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Santo Domingo, 17 abr (EFE).- La República Dominicana y Haití acordaron este viernes reanudar los vuelos comerciales a partir de mayo, dos años después de que Santo Domingo suspendiera las operaciones debido al deterioro de la situación de seguridad en territorio haitiano, sumido desde hace años en una grave crisis.

Así se decidió durante una reunión encabezada por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su colega haitiana, Raina Forbin, en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, ubicado en la frontera común, «con el propósito de dar continuidad al diálogo sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral», de acuerdo con un comunicado de la Cancillería de República Dominicana.

Las delegaciones «sostuvieron un intercambio franco y constructivo sobre los principales temas» entre ambos Estados, «con particular énfasis» en los mecanismos de cooperación para el fortalecimiento del control y la vigilancia de la frontera; los asuntos migratorios; así como los temas comerciales, detalló el comunicado.

En el marco de este encuentro, ambas partes acordaron la apertura del espacio aéreo entre República Dominicana y Haití, permitiendo la conexión aérea entre los aeropuertos dominicanos y el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, con el propósito de «facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer las relaciones entre ambos países».

En el comunicado, las delegaciones agradecieron a la comunidad internacional por su respaldo a los esfuerzos encaminados a apoyar a las autoridades haitianas en la pacificación de ese país.

En particular el de las Naciones Unidas y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), creada en 2025 por la ONU, en sustitución de la Misión de Seguridad para Haití (MMS), que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.

Desde 2018, Haití se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por la proliferación de ataques armados, masacres, robos y violaciones por parte de las bandas armadas.

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año hubo 5.519 muertos y 2.608 heridos.EFE

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