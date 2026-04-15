Rep. Dominicana y Surinam expresan su preocupación por la situación de Haití

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Santo Domingo, 15 abr (EFE).- Los cancilleres de República Dominicana, Roberto Álvarez, y de Surinam, Melvin Bouva, expresaron este miércoles su preocupación por la situación de Haití, al coincidir en que los niveles de inseguridad en esa nación revisten «gran importancia» para la región.

Los altos cargos trataron el tema haitiano y otros de carácter bilateral durante un encuentro oficial celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Álvarez y Bouva exhortaron a la comunidad internacional a «redoblar» sus esfuerzos hacia una solución «integral» y sostenible» en el país más deprimido del continente.

«Abogamos porque se logre en Haití alcanzar el respeto de los derechos humanos y se doblegue a las bandas armadas que han sembrado la inseguridad en ese país», expresaron los cancilleres a través de un documento.

Haití atraviesa por un estado de desestabilización en prácticamente todos los órdenes, donde las pandillas dominan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y han expandido su accionar a departamentos del interior.

Por otra parte, los ministros de Exteriores dominicano y surinamés firmaron una declaración conjunta en la que destacaron las «excelentes» relaciones bilaterales y reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, así como con el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación como pilares para el desarrollo sostenible de sus pueblos.

En ese orden, resaltaron la importancia de impulsar la cooperación en áreas estratégicas, como turismo, educación, comercio, inversión, conectividad, cambio climático y energía, incluyendo iniciativas de capacitación y programas de pasantías, particularmente en el sector turístico.

Asimismo, reconocieron el papel fundamental del desarrollo sostenible, el fortalecimiento del sector agrícola, la seguridad alimentaria, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

Los cancilleres alentaron la inversión privada en ambos países, especialmente en los sectores turístico, agrícola y de infraestructura. EFE

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